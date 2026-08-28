Европа уже давно накладывает на нас ограничения: производители ферросплавов призвали ввести пошлину на экспорт металлолома в ЕС

Украина должна использовать доступные торговые механизмы для защиты внутреннего рынка и стимулировать переработку металлолома внутри страны вместо его экспорта.

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Об этом заявил представитель ферросплавной отрасли Сергей Кудрявцев, комментируя ситуацию на рынке металлолома.

По его словам, ферросплавная отрасль поддерживает позицию металлургов относительно необходимости регулирования экспорта лома. Если же государство устанавливает квоты или другие ограничения, они должны действовать по понятным правилам для всех направлений экспорта, в том числе – и в страны ЕС.

Кудрявцев подчеркнул, что украинские производители уже сталкиваются с тарифными, экологическими и квотными ограничениями на европейском рынке. Поэтому Украина, как член Всемирной торговой организации, имеет право использовать предусмотренные правилами ВТО механизмы защиты своего внутреннего рынка.

По его мнению, такой подход может применяться не только к металлолому, но и к отдельным видам продукции из третьих стран, если импорт создает проблемы для украинских производителей.

Ключевым аргументом в пользу ограничения экспорта лома Кудрявцев назвал создание добавленной стоимости внутри страны.

"Государство должно быть заинтересовано в производстве, в создании добавленной стоимости в Украине и получении валютной выручки от готовой продукции, а не только от операций с металлоломом", – отметил он.

По его словам, до полномасштабной войны у украинских металлургических предприятий был значительный внутренний спрос на лом, в частности для развития современных производств. В таких условиях экономически целесообразнее было перерабатывать сырье в Украине, чем одновременно экспортировать металлолом и затем импортировать его по другим ценам.

Нынешняя ситуация отличается масштабным сокращением или остановкой части промышленных мощностей. Это может привести к временному избытку металлолома на внутреннем рынке. Однако активная переориентация металлолома на экспорт создаст дополнительную нагрузку на ограниченные сухопутные переходы с Польшей, Румынией, Венгрией и Молдовой, по которым уже перевозится готовая украинская продукция.

Кудрявцев подчеркнул, что в условиях войны приоритетом государственной политики должна оставаться поддержка внутренней переработки и производства продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Как известно, до введения запрета экспорт металлолома неуклонно рос. И хотя экспортная пошлина на лом составляет 180 евро за тонну, Украина на этом ничего не зарабатывала, поскольку этот лом вывозили через Польшу с нулевой пошлиной, а уже потом везли в Турцию. Из-за таких "серых" экспортных схем наш бюджет потерял более 3 миллиардов гривен.