Евроаналитики CER рекомендовали освободить Украину из-под действия экологической пошлины СВАМ

Европейский Союз должен пересмотреть пути уменьшения влияния углеродного налога CBAM на Украину. Одним из таких путей может быть временное ее освобождение от действия этого механизма. Такую рекомендацию предоставили аналитики Центра европейских реформ (CER) Элизабетта Корнаго и Аслак Берг в своем исследовании "Уроки переходного периода CBAM: Раннее влияние на торговлю и климатические усилия".

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В частности, CER предложил Еврокомиссии, которая готовится к первому пересмотру и возможному расширению CBAM, поддержать своих развивающихся торговых партнеров в декарбонизации их промышленности: сделать это можно с помощью политических консультаций, передачи технологий и финансовой поддержки, финансируемой за счет поступлений от CBAM.

"Если ЕС серьезно относится к своей роли лидера в сфере климата, он должен оказывать ощутимую поддержку развивающимся странам в декарбонизации промышленности", – заявили в CER.

В Центре настаивают, что ЕС должен использовать доходы от CBAM для финансирования декарбонизации для наименее развитых и развивающихся стран, а также сотрудничать со своими торговыми партнерами, чтобы поддержать страны, разрабатывающие и внедряющие систему торговли квотами на выбросы.

Аналитики Центра предполагают, что больше всего от CBAM пострадают те страны, которые экспортируют большой объем углеродоемких товаров в ЕС — Китай, Россия, Турция, Великобритания, США, но эти страны могут адаптироваться к CBAM. В то же время, есть большие экономики, которые пострадают от CBAM и нуждаются в дополнительной поддержке ЕС: Индия, Вьетнам, Бразилия и Украина.

Как известно, введенный ЕС экологический налог СВАМ уже начал действовать в тестовом режиме, и если не будут приняты меры, уже скоро под действие этого механизма попадет и Украина. Как заявил глава Комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЭВА, директор GMK Center Станислав Зинченко должен как можно быстрее договориться с ЕС об отсрочке действия СВАМ для украинских производителей – иначе уже к 2030 году мы потеряем минимум 5 миллиардов долларов ВВП.