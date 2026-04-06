Если Россия прекратит удары по нашим объектам энергетики, мы ответим зеркально, – Зеленский

Украина готова прекратить удары по энергетике Российской Федерации. Но только в том случае, если Москва остановит свои атаки на аналогичную украинскую инфраструктуру.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении в понедельник, 6 апреля. По его словам, такое предложение передали российской стороне через США.

"Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение – через американцев – у российской стороны есть", – говорится в обращении.

По словам президента, вся его команда сейчас работает очень предметно по документам с американской стороной. В частности, как и договаривались, Украина готовит свои предложения, свое усиление документа о гарантиях безопасности.

"Именно гарантии безопасности – это ключ к реальному окончанию войны, к длительному миру, вообще к такой политической и юридической ситуации, чтобы войну можно было закончить, и чтобы у людей было доверие к процессу. Важно, чтобы партнеры нас в этом слышали, и чтобы и в дальнейшем в переговорах мы шли продуктивно. Сейчас много разочарования в дипломатии – и не только здесь – относительно войны России против Украины", – рассказал президент.

Он также отметил, что от всех участников дипломатического процесса зависит, что будет результатом и будет ли результат. И Украина фактически каждый день контактирует с американской стороной на разных уровнях, чтобы этот результат был.

"Мы неоднократно предлагали России прекратить огонь хотя бы на Пасху – на это особое время года. Но для них все времена одинаковы, для них нет ничего святого, и если РФ может себе позволить войну, может профинансировать ее – Россия к миру сама переходить не захочет. Поэтому так важно не убавлять давления на агрессора, и каждый в мире, кто это понимает, – понимает, как приблизить мир", – отметил президент.

Напомним, что в понедельник, 6 апреля, в Запорожье российские войска атаковали энергетическую подстанцию семью дронами-камикадзе в течение суток. В результате ударов было уничтожено критическое оборудование и обесточены более 50 тысяч потребителей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 апреля российские войска в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ряд потребителей в Черниговской, Киевской и Одесской областях остались без электроэнергии. Кроме того, во второй половине дня введены аварийные отключения в Киеве, Киевской и Житомирской областях, а в Черкасской области начались почасовые графики.

