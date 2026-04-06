Сотни тысяч украинцев остались без электроэнергии и воды после обстрелов из РФ: в каких регионах перебои

В ночь на 6 апреля российские войска в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ряд потребителей на Черниговщине и Киевщине остались без электроэнергии.

Видео дня

В частности, по данным "Черниговоблэнерго", был поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. После этого 340 тысяч домохозяйств в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах оказались обесточенными.

Восстановление энергоснабжения станет начнется, когда будет позволять ситуация с безопасностью. Зато начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус отметил, что речь идет о четырех попаданиях в энергообъекты.

"Большинство районов области сейчас обесточены. Чернигов и общины переходят на альтернативные источники питания для критической инфраструктуры, где есть такая потребность", – написал он.

Кроме того, после удара по энергетической инфраструктуре временно остался без света Славутич. Речь идет об около 21 тысячи жителей города, сообщил председатель Киевской военной областной Николай Калашник

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сразу начнут восстановление. Как и всегда – будут работать быстро и самоотверженно, чтобы вернуть свет в каждый дом", – заверил Калашник.

Он заверил, что местные власти уже реагирует на вызовы:

критическую инфраструктуру региона уже перевели на резервное питание;

область обеспечена водой;

социальные учреждения работают на генераторах;

связь и интернет остаются стабильными.

открыты пункты несокрушимости — там готовы помочь каждому, кто в этом нуждается.

Как уже сообщал OBOZ.UA, накануне никаких отключений электроэнергии в Украине не было запланировано – ни для населения, ни для промышленности. Меры ограничения потребления не применялись также 5 и 4 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!