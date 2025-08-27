Если метры больше не аргумент – что покупают в 2025 году?

Метры больше не аргумент. 40% инвестиционных сделок на первичном рынке в 2021 году сократились до 10% в 2025-м. Мяч на стороне конечного пользователя, который готов сегодня платить только за продукт, который соответствует ожиданиям и работает на него: среди критериев выбора цену, метраж и минимальный двор вытеснили функциональность, сервис, безопасность и среда. Квадратный метр без этого ничего не стоит.

"Жилье перестало быть "быстрым активом" для большого количества украинцев. На то есть ряд факторов, ключевым из которых остается война и неопределенность будущих сценариев – от экономики до личных решений. В столице в основном покупают, чтобы жить. И делают выбор через планирование, технологии и сервис. Это переломный момент, который требует от девелопера качественного продуктового мышления", – комментирует младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский.

От квадратных метров до сред: что покупают в 2025 году

По данным DIM, флагманами спроса в большую войну стали европланировки – квартиры без длинных коридоров, с кухнями-гостиными и отдельными спальнями. Такой подход позволяет на той же площади получить на 15–20% больше полезного пространства, что прямо коррелирует с уровнем спроса.

Второй тренд – функциональные двухкомнатные форматы от 55 до 75 кв.м, которые покупают как наиболее универсальное решение. Они становятся гибкими: одна из комнат может работать как дополнительная спальня, детская или кабинет, кухня-гостиная – как пространство для встреч и работы.

Отдельно выделяется стремительный рост спроса на комплексы с добавленной сервисной стоимостью. Это уже не базовые охрана или рецепция, которые стали обыденностью рынка, а новый уровень продукта: интегрированные коворкинги для резидентов, обустроенные лаунж-зоны и библиотеки, спортивные студии и детские пространства внутри дома, формирующие комьюнити, полноценные укрытия, мобильные приложения для управления сервисами и объединения соседей в комьюнити.

По данным аналитиков группы компаний DIM, в 2025 году доля покупки квартир в проектах с расширенной сервисной инфраструктурой выросла на 25% по сравнению с 2022 годом. Наибольший спрос зафиксирован в сегменте домов с коворкингами и продуманными wellness и спортивными пространствами: такие квартиры продаются в среднем на 30% быстрее, чем в стандартных новостройках.

Исследование ЛУН подтверждает этот тренд: более 60% покупателей в 2025 году среди приоритетов называют наличие сервисных решений в доме (коворкинги, спорт, детские пространства и т.д.), тогда как в 2020 году этот показатель составлял лишь 28%.

Фактически покупатель ожидает, что комплекс будет "работать" как среда: удовлетворять бытовые, социальные и рабочие потребности одновременно. "Стены и крыша" с минимальными инфраструктурными решениями больше не являются достаточным аргументом для покупки в столице.

Выгоды продукта, которые определяют выбор

Важно понимать: сегодня решение о покупке квартиры принимается не из-за "количества метров", а из-за практических выгод продукта. По данным аналитиков группы компаний DIM и отраслевых наблюдений, среди ключевых критериев – функциональность, безопасность и сервис, а также среда, которую создает комплекс.

Функциональность

Спрос концентрируется на планировках, где коэффициент полезной площади превышает 85% от общей (в старом жилом фонде этот показатель держится на уровне 65–70%). Европланировки с кухней-гостиной и минимумом коридоров позволяют сэкономить до 10 м² "мертвого пространства". Именно поэтому европланировки площадью 55–70 м² сегодня закрываются в продаже быстрее всего.

Сервис и безопасность

Стандарт "домофон и охрана" уже не является преимуществом. Покупатель ожидает полного комплекса сервисов: укрытие с вентиляцией и доступом к интернету, системы контроля доступа, круглосуточного консьержа, видеонаблюдение в общественных зонах, полифункциональная инфраструктура. По нашим наблюдениям, в 2025 году более 70% клиентов прямо называют безопасность дома среди трех главных факторов выбора, тогда как в 2020 году этот показатель был вдвое ниже. В проектах с расширенным набором сервисов скорость продаж на 30% выше, чем в обычных новостройках.

Комьюнити и среда

Люди все чаще формируют запрос не просто "иметь свою квартиру", а "свое место". Спрос формируют комплексы, которые функционируют как "микрорайон в микрорайоне". По данным аналитиков группы компаний DIM, в 2025 году квартиры в жилых комплексах с развитой социальной инфраструктурой продаются на 20–25% быстрее, чем в проектах без таких решений. Это стало индикатором не только комфорта, но и долгосрочной стабильности.

"Голые квадратные метры быстро обесцениваются, если за ними нет продукта. То, что остается ценным, – это сценарий жизни, который создает девелопер. Именно он становится критерием выбора в 2025 году", – резюмирует Арсений Насиковский.