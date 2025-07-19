ЕС "убил" "Северные потоки": к чему приведут новые санкции против РФ

Санкции фактически "убили" трубопроводы "Северный поток". Кроме того, ЕС ввел санкции против одного из главных нефтеперерабатывающих заводов Индии, перерабатывающих российскую нефть.

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Об "убийстве" "Северного потока", как пишет DW, заявил Бен Маквильямс, научный сотрудник в области энергетической и климатической политики брюссельского аналитического центра Bruegel. Маквильямс сказал, что серия подводных взрывов повредила трубопроводы еще в сентябре 2022 года, и все же ведутся дискуссии о возможности их возрождения в Германии.

Эти санкции значительно усложняют это, добавил он. "Это очень важный пункт. Любой мог импортировать из "Северного потока", ничто не могло их остановить", – сказал он DW. "Но теперь существует запрет, а это означает, что при любом будущем сценарии, какой бы ни была политика дня, решение об отмене запрета должно быть принято на уровне Союза", с согласия всех государств-членов.

"Запрет на импорт нефтепродуктов из третьих стран, если они изготовлены из российской нефти, также был довольно значительным", – добавил он.

В соответствии с этой мерой, ЕС ввел санкции против одного из главных нефтеперерабатывающих заводов Индии, перерабатывающих российскую нефть.

"Впервые мы определяем реестр флагов и крупнейший нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Индии", – написала главный дипломат ЕС Кая Каллас. Якоб Киркегорд, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона (PIIE), заявил, что подозревает, чтоРоссия продает более половины своего экспорта нефти через теневой флот.

Какие ограничения действуют сейчас

С декабря 2022 года ценовой лимит установлен на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года ограничение также распространилось на нефтепродукты:

100 долл. за баррель для дизтоплива;

45 долл. – для мазута.

Если Россия пытается продать топливо дороже установленного лимита, танкерам, страховым компаниям и кредиторам запрещено обслуживать такие поставки. Регуляторы требуют от компаний тщательной проверки документов, чтобы убедиться, что нефть из РФ была приобретена по цене ниже 60 долларов за баррель.

ЕС и Великобритания настаивали на снижении этого лимита еще с мая 2025 года. Причина в том, что из-за падения мировых цен на нефть 60 долларов за баррель стали для Кремля довольно комфортной и выгодной ценой.

Как Россия обходит лимиты

РФ активно приспосабливается к ограничениям. Один из методов – введение в заблуждение западных компаний экспортерами путем предоставления поддельной информации о портах фактической погрузки нефти.

Кроме того, Россия создала масштабный теневой флот для прямой перевозки и продажи нефти в обход ценового потолка. Этот флот состоит преимущественно из старых и аварийно опасных судов, часто с сомнительными страховками или вообще без них. Это не только позволяет обходить санкции, но и представляет серьезную экологическую угрозу для всего мира.

Против сотен судов этого теневого флота РФ и связанных с ними компаний регулярно вводятся новые санкции, причем не только со стороны ЕС. Однако на данный момент эти ограничения не смогли полностью остановить реализацию российской нефти в обход ценового потолка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Словакия согласилась поддержать 18-й пакет санкций ЕС против России только при наличии письменных гарантий от Европейской комиссии. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что существует проект документа, касающийся поставок российского газа.

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