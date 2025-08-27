ЕС может ввести вторичные санкции против РФ: что это значит

Европейский Союз рассматривает возможность введения вторичных санкций против третьих стран, которые помогают России обходить действующие ограничения. В конце этой недели министры иностранных дел ЕС встретятся в столице Дании Копенгагенеи, как ожидается, обсудят ряд вариантов таких санкций.

Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на собственные анонимные источники.

ЕС рассматривает различные варианты санкции для удара по военным усилиям России

По информации собеседников издания, руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят в Копенгагене использование так называемого инструмента против обхода санкций, который был принят в 2023 году, но еще не применялся. Этот инструмент может запретить экспорт, поставку или передачу определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, способствуют обходу санкций.

Министры также рассматривают возможность введения дополнительных ограничений, направленных против нефтегазового и финансового секторов России, а также введение дальнейших санкций ограничений на импорт и экспорт российских товаров.

Как сообщили источники, эти обсуждения состоятся в неформальном формате и не будут касаться конкретно нового пакета санкций.

ЕС вскоре представит 19 пакет санкций против РФ

Сейчас Евросоюз работает над 19-м пакетом ограничений, который, как ожидается, будет сосредоточен на тех, кто похищает украинских детей. Как указывает издание, этот вопрос обсуждался с президентом США Дональдом Трампом, когда он в последний раз встречался с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленский в Белом доме для обсуждения окончания войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз разрабатывает новые санкции против России, но они могут несколько разочаровать украинскую власть, поскольку импорт энергоресурсов из страны-агрессора снова не попадет под ограничения. Зато целью 19-го санкционного пакета станет "теневой флот" и компании, которые помогают Кремлю обходить уже введенные ограничения.

