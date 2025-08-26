Давление на Россию должен оказать Трамп: СМИ узнали о "слабом" 19-м пакете санкций ЕС

Европейский Союз разрабатывает новые санкции против России, но они могут несколько разочаровать украинскую власть, поскольку импорт энергоресурсов из страны-агрессора снова не попадет под ограничения. Зато целью 19-го санкционного пакета станут "теневой флот" и компании, которые помогают Кремлю обходить уже введенные ограничения.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на данные анонимных европейских дипломатов. Они считают, что главный удар по российской экономике мог бы нанести президент США Дональд Трамп, введя так называемые вторичные санкции за торговлю с РФ.

Чего хочет Европа

Отмечается, что 19-й пакет санкций ЕС может быть представлен до конца сентября, но ограничений на импорт нефти и газа в нем не будет. Хотя именно это является одним из главных источников наполнения кремлевской казны.

Дипломаты считают, что самыми болезненными последствиями для Москвы станут вторичные санкции США против компаний или стран, которые ведут бизнес с Россией. Некоторые аналитики полагают, что кремлевский диктатор Владимир Путин согласился на прямые переговоры с Трампом ранее в этом месяце лишь после того, как США ввели для Индии высокие пошлины из-за покупки дешевой российской нефти.

Ранее Дональд Трамп уже угрожал ввести "массовые санкции или тарифы" против России в случае провала мирных переговоров.

Альтернативные предложения

Однако рассматриваются и другие меры по снижению возможностей России, в частности полный запрет на свободное передвижение ее дипломатов по странам Шенгенской зоны. Это должно облегчить отслеживание российских разведчиков, поскольку сейчас они могут планировать враждебные действия вдали от страны, которая выдала им визу.

"Я буду продолжать предлагать прекратить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Это лишнее преимущество, которое мы предоставляем российскому режиму, и им злоупотребляют для содействия диверсионным операциям", – заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Позже на этой неделе министры иностранных дел стран ЕС и глава европейской дипломатии Кая Каллас встретятся на неформальном саммите, где запланировано обсуждение вопроса усиления экономических ограничений в отношении России.

США ужесточили санкции против "теневого флота"

Ранее в августе США уже ввели санкционные ограничения против иранского энергетического сектора, которые затрагивают и так называемый теневой флот России – систему перевозки нефти, с помощью которой страна-агрессор обходит санкции. Решение США означает усиление давления на таких нарушителей.

Ограничения формально касаются иранского энергосектора, но фактически затрагивают и "теневой флот" России .

. В черный список попал гражданин Греции Антониос Маргаритис со своей сетью "теневых" судов .

. Другие компании занесли в список за то, что они принадлежат Маргаритису или действуют в его интересах .

. Также санкции затронули и китайских операторов терминалов и нефтехранилищ, которые помогали нелегальному экспорту нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина теперь также официально может накладывать санкции на конкретные корабли и самолеты, которые участвуют в теневой деятельности России. Это позволит эффективнее блокировать пути обхода санкций.

