ЕС делает ставку на промышленность как основу экономической безопасности, – Домбровскис

Европейский Союз рассматривает промышленность как ключевую основу экономического роста и безопасности в условиях глобальной нестабильности.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время выступления на форуме в Ганновере.

По его словам, несмотря на серию кризисов – пандемию COVID-19, полномасштабную войну России против Украины и энергетический шок – промышленность остается основной экономики ЕС. "Промышленность остается ключевой составляющей европейской экономики", – подчеркнул Домбровскис.

Комиссар подчеркнул, что в современном мире экономическая сила напрямую связана с безопасностью. "Более мощная и продуктивная экономика Европы – это не только экономическая цель, это стратегическая необходимость", – заявил он.

Именно поэтому, по его словам, конкурентоспособность стала центральным элементом политики Еврокомиссии. В частности, программа Competitiveness Compass предусматривает упрощение регулирования, что позволит бизнесу экономить не менее 15 млрд евро ежегодно.

Он отметил, что сейчас доля промышленности в валовой добавленной стоимости ЕС составляет около 16%, что превышает аналогичные показатели в США и Великобритании. В то же время с начала пандемии сектор вырос примерно на 7%, а в высокотехнологичных отраслях – в частности фармацевтике и производстве электроники – зафиксирован дополнительный рост. Промышленность также играет значительную роль на рынке труда: около 14% занятых работают в этом секторе. После пандемии занятость в высокотехнологичном производстве выросла на 4,1%.

Еврокомиссия также готовит меры для снижения энергетического давления, в частности предложения по сокращению налогов на электроэнергию, модернизации энергосетей и совершенствованию системы торговли выбросами. Также ведется координация со странами-членами по использованию стратегических запасов нефти.

В долгосрочной перспективе ЕС планирует структурную трансформацию экономики с акцентом на возобновляемую энергетику и электрификацию. В то же время признается, что отдельные отрасли пока будут оставаться зависимыми от ископаемого топлива, что требует укрепления энергетической независимости.

В завершение Домбровскис призвал к активным действиям для реализации экономического потенциала Европы. "Мы знаем, что нужно сделать. Задача является срочной, и цена бездействия – слишком высока", – подытожил он.

Как известно, ЕС признал, что в глобальной конкуренции уступил США и Китаю, и нуждается в усилении собственной производственной базы. Для этого было принято решение о запуске новой программы промышленного ускорения – "Industrial Acceleration Act".