ЕС будет предоставлять Украине до 5 миллиардов евро в год на оборонные нужды: заявление Борреля

Европейский Союз планирует создать фонд с бюджетом 20 миллиардов евро, который обеспечит Украину оружием и военной подготовкой в​​течение четырех лет. Таким образом Союз будет предоставлять на оборонные нужды Киева до 5 миллиардов евро в год.

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Такое заявление сделал высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает The Guardian.

"Это все тот же инструмент, Европейский механизм мира, который работает очень хорошо, и мы будем продолжать его использовать, но с отдельной главой внутри него, с конкретным финансированием, которое можно оценить по цифрам, которые я назвал", – сказал Боррель.

Он добавил, что "это оценка потребностей и затрат на выполнение наших долгосрочных обязательств в области безопасности перед Украиной".

По словам Борреля, данное предложение будет подробно обсуждено министрами блока на их следующей встрече в конце августа.

Напомним, США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Он включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы на общую сумму 1,3 миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее палата представителей США согласовала оборонный бюджет – 2024. В рамках данного проекта была выделена сумма в размере 300 миллионов долларов на поддержку Украины.

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