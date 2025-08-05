Enwell Energy призывает СБУ отменить запрет добычи газа в Полтавской области

Публичная британская компания Enwell Energy, от имени которой в Украине действует представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" , обратилась в СБУ с письмом, в котором просит восстановить газодобычу на месторождениях в Полтавской области. Для этого надо вынести решение на рассмотрение Межведомственной рабочей группы и инициировать изменения в пункте 6 решения СНБО от 8 октября 2024 года.

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"Это позволит разблокировать деятельность предприятий, оставив при этом в полном объеме ограничения санкционных лиц", – подчеркнули в компании.

Следующим шагом должно стать корректирующее решение СНБО, которое позволит восстановить добычу собственного природного газа для подготовки к отопительному сезону и укрепить энергетическую безопасность Украины в критический зимний период. Также среди преимуществ такого решения для государства в Enwell Energy называют уменьшение объема закупки дорого импортного газа, обеспечение дополнительных налоговых поступлений и сохранение рабочих мест.

"Компании группы Smart Energy и Enwell Energy из-за остановки деятельности не уплатили в бюджет Украины 1,6 млрд грн налогов. Это почти 6% годового фонда зарплат СБУ", – подсчитали в Enwell Energy.

В случае положительного решения СБУ и СНБО, уже к концу следующего отопительного сезона остановленные активы Enwell Energy смогут обеспечить Украине 71,1 млн м3 газа, 10 тыс. тонн конденсата, 7 тыс. тонн нефти и 5,6 тыс. тонн LPG.

"Это не только принесет государственному и местным бюджетам 891 млн грн налогов, но и позволит сэкономить 48,5 млн долларов США, которые не нужно будет тратить на импортирование указанных объемов углеводородов из-за рубежа", - отметили в Enwell Energy.

В компании подчеркивают, что такое решение не отменяет санкции, но позволит не подвергать риску все месторождения из-за возможной связи с подсанкционным лицом.

"При этом у Госгеонедр и других государственных органов есть надлежащие правовые механизмы для контроля работы недропользователей и приостановления действия специальных разрешений в случае нарушением условий. Арест корпоративных прав делает невозможным через компании получения средств подсанкционными бенефициарами – гражданами ЕС", – резюмировали в Enwell Energy.

Как сообщалось ранее, по словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук цель Украины – накопить в подземных хранилищах не менее 13,2 млрд куб м природного газа до 1 ноября. По оценкам профильного интернет-издания ExPro, для достижения цели нужно импортировать около 1,7 млрд куб м природного газа в августе-октябре. По состоянию на середину июля украинские подземные хранилища газа были заполнены почти на 23%.