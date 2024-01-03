Энергетики ДТЭК работают над обеспечением надежной работы электросетей после атаки на Киевщину

Компания ДТЭК продолжает работать над обеспечением надежной работы электрических сетей после российской атаки на Киев и Киевскую область 2 января.

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Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

"Сначала мы заживляем по резервным схемам, где это возможно, чтобы быстро вернуть свет. А затем ремонтируем оборудование, чтобы обеспечить надежность электропитания. Это важно, особенно в зимний период", – сказал он.

Сахарук отметил, что еще с апреля 2023 года ДТЭК готовился к возможным атакам на энергосистему зимой и поэтому были подготовлены дополнительные запчасти для быстрого ремонта энергообъектов.

"Хороший пример, когда в течение буквально нескольких часов было восстановление электропитания в столице и Киевской области из-за того, что были готовы бригады, были готовы запасные части и все сработали на отлично, потому что был опыт прошлого года", – подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Также компания работала над плановыми и аварийными ремонтами энергоблоков ТЭС, подготовкой бригад и оборудования взамен поврежденному, отметил он. Напомним, 2 января ДТЭК Рината Ахметова оперативно заживил около 260 тыс семей Киева и 185 тыс семей в Киевской области, которые остались без электроснабжения из-за массированного вражеского обстрела.