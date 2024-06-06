Эксзаместитель Генпрокурора Сакварелидзе назвал смешными обвинения в адрес Углавы с НАБУ

Активисты-антикоррупционеры раздувают скандал в НАБУ, где, по их мнению, якобы заместитель директора Гизо Углава "сливал" информацию об уголовных делах то ли Офису президента, то ли даже фигурантам уголовных дел.

По мнению бывшего первого заместителя Генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, это очень раздутая медийная история, не имеющая ничего общего с объективной реальностью.

"Если бы Углава хотел кому-то сливать информацию, вы действительно считаете, что он создал бы чат с объектом уголовного дела в очень сомнительном мессенджере Telegram, как пишут некоторые СМИ и активисты? Это смешно", – считает Сакварелидзе.

По его словам, чисто процессуально никаких обоснованных претензий к Углаве нет.

В настоящее время есть уголовное дело, которое открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура и в котором Углава не фигурирует.

При этом Сакварелидзе обратил внимание: по какой-то причине все детали этого дела известны активистам, обвиняющим в сливе информации других.

На вопрос о том, какова цель кампании против Углавы, бывший заместитель Генпрокурора ответил: "Убрать человека, который не нравится и не на побегушках".

Сакварелидзе не исключает также, что медиакампания против Углавы – это "ревность некоторых уважаемых гражданских активистов". "У всех есть человеческие слабости и стремление получить больше влияния, контроля и власти - в том числе над органом, который они считают своим", - намекнул он.

Как известно, Углава был назначен первым заместителем директора НАБУ в 2015 году.