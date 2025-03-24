Экспорт металлолома из Украины за месяц вырос на 61% – Государственная таможенная служба

Украинские предприятия в январе-феврале этого года увеличили экспорт металлолома черных металлов на 1,55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 40,980 тыс. тонн из 40,354 тыс. тонн. При этом в феврале было экспортировано на 61% больше, чем в январе.

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Об этом говорится в статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС).

Экспорт металлолома в указанный период осуществлялся преимущественно в Польшу (93,24% поставок в денежном выражении), Болгарию (4,32%) и Германию (2,20%).

Напомним, в прошлом году ломоуборочные предприятия Украины нарастили экспорт лома черных металлов на 60,7% по сравнению с 2023 годом. В GMK Center заявили, что в условиях усложненного сбора сырья, массовый вывоз лома за границу угрожает стабильности работы украинской металлургической отрасли и осуществлению планов по наращиванию производства стали.

В то же время направления поставок металлолома свидетельствуют, что страны ЕС используются для реэкспорта критически важного сырья, чтобы не платить экспортную пошлину и дополнительные поступления в бюджет Украины.