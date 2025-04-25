Экс-главу ГФС Насирова снова заключили под стражу и увеличили размер залога

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры по изменению меры пресечения бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову. ВАКС назначил подозреваемому содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн гривен.

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Об этом сообщили в САП. В свою очередь Центр противодействия коррупции уточнил, что решение относительно Насирова приняла коллегия судей – Игорь Строгий, Леся Федорак и Виктор Ногачевский.

Напомним, что Роман Насиров добровольно пошел служить "в обычную воинскую часть" и даже три дня был "солдатом в должности сапера". После чего произошла отмена приказа о его мобилизации, поэтому бывшему высокопоставленному чиновнику пришлось вернуться из армейских рядов.

"Это ходатайство стало следствием мобилизации Насирова. Рассмотрение данного ходатайства продолжалось в течение последних двух судебных заседаний, суд заслушивал доводы прокурора, которая отметила, что такое желание Насирова мобилизоваться только связано с истечением срока привлечения к уголовной ответственности", – отметили в ЦПК.

Суд допросил свидетелей, подтвердивших и факт поиска Насировым воинской части для прохождения службы, и перевода с боевой должности на небоевую (из-за соответствующего заключения ВВК).

В то же время, свидетели отметили, что Насиров не сообщал им о необходимости являться в суд во время несения службы.

Как сообщал OBOZ.UA, Насирова подозревают в получении крупнейшей в истории Украины разоблаченной взятки – 722 млн грн.

В марте 2017 года он был заключен под стражу с залогом в 100 млн гривен. Указанная сумма была внесена через несколько дней, и Насирова выпустили из СИЗО. Однако расследование дела продолжилось, и в октябре 2022 года решением ВАКС правоохранители снова арестовали Насирова.

Причем еще в 2018 году Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности. Суд признал, что его отстранение и освобождение от должности были незаконными.

В мае прошлого года подозреваемый снова был освобожден из-под стражи – за него внесли залог.

Сам Насиров вину не признавал раньше и не признает сейчас.

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