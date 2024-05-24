Экс-глава Фискальной службы вышел из-под стражи: за него внесли залог в 55 млн грн

Бывший глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров, который подозревается в получении рекордной взятки, 24 мая был освобожден из-под стражи. Арест Насирова оставался в силе до 26 мая, однако за него был внесен залог – 55 млн грн.

Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд (ВАКС), не раскрывая имени фигуранта. Впрочем, в сообщении упоминается, что из-под стражи освобожден "экс-глава ГФС". Журналист Олег Новиков также уточнил, что речь идет именно о Насирове.

"Супруга бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова наконец-то довнесла залог в 55 млн грн на счет Высшего антикоррупционного суда", – отметил Новиков.

Отмечается, что Насиров уже покинул следственный изолятор. При этом до 7 июля на него возложены обязанности, в частности:

носить электронный браслет;

сдать все паспорта;

не покидать пределы Киева без разрешения суда;

сообщать суду об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с определенными судом лицами;

прибывать по вызову в суд, а в случае невозможности прибытия по вызову в срок – заранее сообщить об этом суду.

Насирова обвиняют в получении крупнейшей в истории Украины разоблаченной взятки – 722 млн грн в эквиваленте от бизнесмена Олега Бахматюка. По этому эпизоду ему грозит от 8 до 12 лет согласно ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

Насиров находился под стражей с октября 2022 года. Сумму залога для него сначала установили на уровне 523 млн грн, но потом постепенно начали уменьшать, и в итоге она оказалась в 9,5 раза ниже, чем была изначально.

Это уже второй раз, когда Насирова отправляют под стражу по указанному делу. Так, еще в марте 2017 года Насирова задержали детективы НАБУ. Позже адвокат Насирова сообщил о его госпитализации с инфарктом, поэтому некоторое время тот проходил лечение в "Феофании".

7 марта 2017 года Насирова взяли под стражу с залогом в 100 млн гривен. Залог был внесен уже 16 марта, а 17 марта Насирова выпустили из СИЗО. Однако расследование дела продолжилось, и в октябре 2022 года ВАКС снова арестовал Насирова.

Сам Насиров вину не признает. Еще во время увольнения с должности главы ГФС в 2018 году он назвал такое решение незаконным и несправедливым. "В первую очередь сейчас займусь доказательством своей невиновности по надуманному обвинению, а дальше – докажу незаконность и необоснованность увольнения", – заявлял тогда Насиров.

Как сообщал OBOZ.UA, директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос 24 мая отстранил от выполнения обязанностей своего первого заместителя. Эту должность занимает Гизо Углава.

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