'Я простой парень': Насиров отреагировал на отмену своей мобилизации и посоветовал мужчинам тоже идти служить

Экс-руководитель Государственной фискальной службы, фигурант уголовного дела Роман Насиров прокомментировал отмену приказа о своей мобилизации. Бывший глава ГФС утверждает, что узнал об отмене мобилизации из соцсетей, однако он успел пробыть военнослужащим три дня.

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По словам Насирова, он пошел служить "по собственному решению и желанию в обычную воинскую часть". Он также посоветовал "всем, кто не служил, сделать то же самое".

"Я изъявил желание и готовность служить, раньше при определенных обстоятельствах сделать это не мог. Война, к сожалению, продолжается, я готов служить и быть полезным, и как-то помочь и подменить ребят, которые служат уже 3 года", – отметил он.

Насиров три дня был "солдатом в должности сапера", хотя формально мог и не идти на военную службу как отец трех несовершеннолетних детей и больной человек (имеет, по своему определению, "целую горсть медицинских проблем и перенесенную онкологию").

"Но реально за последнее время в моем сознании произошла переоценка ценностей, и я решил пойти служить, пока идет война, и быть полезным в ВСУ. Присоединился я к бригаде, которая хоть и дислоцируется в Киеве, и выполняет задачи на восточном фронте", – рассказал бывший высокопоставленный чиновник.

Приказ об отмене своей мобилизации Насиров назвал "странным прецедентом".

"В стране есть тысячи мобилизованных граждан с тяжелыми проблемами, обстоятельствами и диагнозами, но приказы об их мобилизации не отменяют, потому что нельзя. А вот касаемо меня – почему-то можно, и все потому, что этого кто-то хотел и на кого-то нажали", – заметил он.

Относительно обвинений, которые ему инкриминируют, Насиров назвал их безосновательными.

"Это политически мотивированные дела. Я не совершал никаких преступлений. Я не осужден. В делах даже не могут сформулировать, в чем именно я виноват", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Насирова подозревают в получении крупнейшей в истории Украины разоблаченной взятки - 722 млн грн.

В марте 2017 года он был заключен под стражу с залогом в 100 млн гривен. Указанная сумма была внесена через несколько дней, и Насирова выпустили из СИЗО. Однако расследование дела продолжилось, и в октябре 2022 года на основании решения ВАКС правоохранители снова арестовали Насирова.

Причем еще в 2018 году Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности. Суд признал, что его отстранение и освобождение от должности были незаконными.

В мае прошлого года подозреваемый снова был освобожден из-под стражи – за него снова был внесен залог.

Сам Насиров вину не признавал раньше и не признает сейчас.

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