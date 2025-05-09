Экс-глава ГФС Насиров вышел из СИЗО под залог

Бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел из следственного изолятора. За него был внесен залог.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA. Напомним, что размер залога недавно был увеличен с 27 до 40 миллионов гривен.

Это произошло 24 апреля, когда Насирова снова отправили в СИЗО – тогда Высший антикоррупционный суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Таким образом коллегия судей частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. САП просила взять экс-главу ГФС под стражу и увеличить залог до 75 миллионов гривен.

Напомним, что Насирова подозревают в получении взятки в 722 млн грн. В марте 2017 года его взяли под стражу с залогом в 100 млн гривен. Указанная сумма была внесена через несколько дней, и Насирова выпустили из СИЗО.

А 11 декабря 2018-го года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности главы ГФС. Однако расследование дела продолжилось.

В 2022 году Высший антикоррупционный суд избрал для Насирова уже новую меру пресечения – снова арест с залогом. Он вышел из СИЗО, когда за него был внесен залог в 55 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-руководитель Государственной фискальной службы, фигурант уголовного дела Роман Насиров прокомментировал отмену приказа о своей мобилизации. Бывший глава ГФС заявил, что узнал об отмене мобилизации из соцсетей, однако он успел побыть военнослужащим три дня.

В воинской части А0139, в которую мобилизовали Насирова, рассказали, что тот проходил военно-врачебную комиссию. Она выдала заключение о его пригодности к службе в частях обеспечения.

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