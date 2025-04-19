Пригоден к службе в подразделениях обеспечения: в воинской части прокомментировали ситуацию с Насировым

В воинской части А0139, в которую мобилизовали бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, рассказали, что тот проходил военно-врачебную комиссию (ВВК). Она выдала заключение о его пригодности к службе в частях обеспечения.

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Об этом говорится в ответе воинской части на запрос hromadske. По результатам медицинского осмотра Насирова ВВК вынесла постановление, что он пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУ3, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

При этом в части отказались объяснить, где именно оказался Насиров после мобилизации. Там отметили, что приказ о призыве на военную службу во время мобилизации Романа Насирова был отменен и "является фактически несостоявшимся".

Основанием для отмены приказа в воинской части назвали нарушение требований Порядка проведения призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением правительства от 16 мая 2024 N560. Других деталей журналистам не предоставили.

В в/ч А0139 также заверили, что в рамках служебного расследования, назначенного по распоряжению главнокомандующего ВСУ, предоставляют представителям ВСП "полную и всестороннюю информацию".

"Воинская часть А0139 всегда твердо стояла и продолжает стоять на защите и обороне Родины и подчеркивает, что в подразделении четко сформирована нулевая толерантность к любым проявлениям коррупции", – говорится в сообщении.

Напомним: экс-руководитель Государственной фискальной службы, фигурант уголовного дела Роман Насиров прокомментировал отмену приказа о своей мобилизации. Бывший глава ГФС заявил, что узнал об отмене мобилизации из соцсетей, однако он успел побыть военнослужащим три дня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Он объяснил свои действия тем, что владелица арендованного им жилья "спрятала военный билет".

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