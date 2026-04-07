Экомито СВАМ уже давит на украинский экспорт: Фамилия рассказал о новых переговорах правительства с Еврокомиссией

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский поддержал сохранение металлолома внутри страны, отметив его стратегическое значение для декарбонизации металлургии. Также он отметил, что это сырье необходимо для декарбонизации – особенно учитывая, что на Украину уже давит европейская экологическая пошлина СВАМ, которую для нас ввели наравне с другими странами мира.

Видео дня

Кисилевский отметил, что лом является сырьем, использование которого в производстве стали позволяет существенно уменьшить выбросы СО2. Именно поэтому Украина должна сохранять этот ресурс на внутреннем рынке, учитывая намерение Евросоюза и в дальнейшем ужесточать экологические требования к промышленной продукции.

Он также сообщил, что правительство Украины инициировало дополнительные переговоры с представителями Еврокомиссии относительно режима и особенностей применения СВАМ – ведь Украина долгое время обсуждала с ЕС возможность получения отсрочки применения этого эконалога, учитывая войну как форм-мажорное обстоятельство, которое не позволяет украинским компаниям полноценно провести экологическую модернизацию. Однако Еврокомиссия не согласилась на применение форс-мажора и ввела CBAM для Украины без исключений и отсрочек – и тем самым приравняла условия ведения бизнеса в Украине к условиям, в которых работают металлурги в Турции или Китае, отметил Кисилевский.

Он считает, что европейские чиновники, ответственные за это направление, ведут себя так, будто "не очень знают о том, что в Украине война", и отметил, что опыт украинского бизнеса и экспертные оценки доказывают – CBAM уже оказывает очень существенное негативное влияние на украинский экспорт. Проблемным также остается вопрос верификации данных о фактических объемах выбросов углерода, которые предоставляют украинские компании. В частности, процедура признания украинских верификаторов в ЕС является сложной, урегулированной и длительной, а европейские компании учитывают риски безопасности и не спешат ехать в Украину. Это создает ситуацию, когда украинские производители вынуждены использовать дефолтные значения выбросов, которые часто являются завышенными и предусматривают максимальные платежи.

Ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщил, что из-за действия СВАМ завод полностью потерял экспорт в ЕС из-за действия экопошлины CBAM, поэтому вынужден остановить производство. Как заявил гендиректор предприятия Мауро Лонгобардо, блюминговый цех уже закрыли, теперь закрывают литейно-механический завод. Эти решения затронули более 3 тыс. работников.