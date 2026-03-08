Женщинам приходится значительно дольше накапливать на жилье: сколько лет может занять покупка квартиры

Из-за разрыва в доходах женщинам в Украине нужно примерно на 20% больше времени, чтобы накопить на собственную квартиру. В некоторых городах разница может составлять от нескольких до более десяти лет, особенно если откладывать только часть зарплаты, что еще больше усиливает экономическое неравенство в доступе к жилью.

Об этом говорится в исследовании одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Для анализа специалисты использовали данные о медианных зарплатных ожиданиях, которые украинцы отмечают в своих резюме и сравнили их с медианными ценами на жилье.

Результаты показали, что разница в доходах между мужчинами и женщинами составляет примерно 20%. В частности:

медианная зарплата женщин 24 тыс. грн;

медианная зарплата мужчин 30 тыс. грн.

Именно этот разрыв и влияет на возможности накопления на жилье. Наиболее наглядно разница проявляется в столице. Для покупки однокомнатной квартиры в Киеве женщинам нужно отложить примерно на 25 зарплат больше, чем мужчинам.

Если предположить, что человек откладывает 25% дохода, разница становится еще более ощутимой. В таком случае женщинам придется накапливать примерно на 102 месяца дольше, то есть почти на 8,5 года. Социолог и руководитель профильной платформы Людмила Кирюхина объясняет, что жилье в социальных науках часто рассматривают как один из ключевых показателей социального неравенства.

По ее словам, даже относительно небольшая разница в зарплатах может превратиться в годы дополнительного накопления. Кроме того, наличие собственного жилья является важным элементом экономической независимости женщин, что может помогать предотвращать ситуации домашнего насилия.

Исследование также показало, что разрыв во времени накопления на жилье существенно отличается в зависимости от города. Наибольшая разница наблюдается в:

Ровно – если откладывать всю зарплату, женщинам нужно на 42 месяца (3,5 года) дольше, если же откладывать только 25% дохода, разница возрастает до 166 месяцев , то есть почти 14 лет;

– если откладывать всю зарплату, женщинам нужно на дольше, если же откладывать только 25% дохода, разница возрастает до , то есть почти Винница – разница составляет 143 месяца или почти 12 лет , если откладывать четвертую часть зарплаты;

– разница составляет или почти , если откладывать четвертую часть зарплаты; Черкассы – женщинам нужно примерно на 131 месяц или почти на 11 лет дольше.

В Киеве среди самых популярных профессий наибольшая разница во времени накопления на жилье наблюдается в сфере сервиса и продаж. Например:

повар/ка – мужчинам нужно примерно 77 зарплат (6,4 года дохода), тогда как женщинам – 102 зарплаты (8,5 года);

– мужчинам нужно примерно (6,4 года дохода), тогда как женщинам – (8,5 года); менеджер/ка по продажам – женщинам придется накопить примерно на 25 зарплат больше , чем мужчинам;

– женщинам придется накопить примерно , чем мужчинам; кассир/ка – разница составляет примерно 21 зарплату.

Если же откладывать только 25% дохода, разница во времени накопления может превышать 6-8 лет. В то же время в некоторых профессиях гендерная разница почти не ощутима или даже незначительно в пользу женщин. В частности:

бухгалтер/ка – женщины могут накопить на квартиру примерно за 7,3 года , тогда как мужчинам нужно около 8,5 года.

– женщины могут накопить на квартиру примерно за , тогда как мужчинам нужно около водитель/ка – время накопления почти одинаковое, примерно 6,4 года;

– время накопления почти одинаковое, примерно комплектовщик/ца – женщинам нужно около 9,5 года, мужчинам – 8,5 года.

Впрочем, подобные случаи остаются скорее исключением, чем правилом. Аналитики отмечают, что даже небольшая разница в зарплате может иметь значительное влияние на доступность жилья. Особенно это ощутимо в городах, где цены на недвижимость остаются высокими.

