Почти "зеркальные" пошлины и "перекрытие" электроэнергии для США: Канада и Китай готовят жесткие ответы на новые тарифы Трампа

Канада вводит 25% пошлины на американские товары в ответ на торговые мероприятия Трампа, а также планирует прекратить экспорт электроэнергии в США. В то же время Китай вводит новые тарифы и ограничивает экспорт стратегически важных ресурсов для американских компаний. Такие действия могут привести к дальнейшей эскалации торговой войны, начатой ​​Трампом.

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О 25% пошлины Канады рассказал заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет агентство BNO News. Его страна немедленно вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов.

Мероприятия будут проходить в два этапа: первый – пошлины на товары стоимостью 30 миллиардов долларов начнут действовать во вторник, а второй – на оставшиеся 125 миллиардов долларов через 21 день. Канадское правительство рассматривает возможность дополнительных нетарифных ограничений, если администрация Трампа не пересмотрит свои решения.

Среди потенциальных мер – ограничение поставок электроэнергии в США, что может существенно повлиять на американскую экономику, особенно в северных штатах, зависящих от импорта канадской электроэнергии. Премьер-министр Онтарио заявил, что "с улыбкой" прекратит экспорт электроэнергии в США, если Трамп введет 25-процентные тарифы. "Мы призываем администрацию США пересмотреть свои тарифы, но в то же время остаемся жесткими в защите нашей экономики и рабочих мест наших граждан", – заявил Трюдо.

Китай также не остался в стороне в ответ на новые тарифы США. Правительство Пекина объявило о введении дополнительных пошлин в размере 15% на американские угли, сжиженный природный газ, сою, кукурузу и другие товары. Кроме того, Министерство финансов Китая ввело ограничения на экспорт стратегически важных ресурсов для 15 американских компаний, в частности Leidos и General Dynamics Land Systems.

"Торговые войны несут в себе риск мести и эскалации, и Китай не согласится на давление или угрозы", - заявил Лу Циньцзянь, представитель китайского правительства. Пекин также предупредил, что может принять дальнейшие меры, в том числе ограничения на импорт американских технологий.

Решения Трампа по пошлинам уже вызвали опасения среди американских экономистов и законодателей. Высокие пошлины означают рост цен на товары, топливо и автомобили американских потребителей. Кроме того, тысячи рабочих мест в США могут оказаться под угрозой из-за сокращения экспорта и нарушения торговых цепей.

Эксперты предупреждают, что таможенные меры могут серьезно ударить по международной репутации США, поскольку они нарушают торговые соглашения, заключенные в первую каденцию Трампа. Европейский Союз также выразил обеспокоенность и может ввести собственные пошлины в ответ на торговую политику США.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика европейских стран не должна быть зависима от администрации США. Европа должна "заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и властям" перед лицом непредсказуемости Штатов, в том числе при президентстве Дональда Трампа.

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