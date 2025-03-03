'Места для переговоров не осталось': Трамп заявил, что пошлины для Канады и Мексики вступят в силу по расписанию

Соединенные Штаты Америки ввели 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады – новые тарифы вступят в силу уже 4 марта. Об этом в понедельник, 3 марта, заявил президент США Дональд Трамп.

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По его словам, у этих двух основных торговых партнеров США "не осталось места" для переговоров, чтобы избежать этих пошлин. Его слова цитирует CNN.

Трамп заявил, что использует тарифы, чтобы "наказать" страны, которые, как он выразился, берут из экономики США, не давая ничего взамен.

Подтверждение президентом этих тарифов привело к падению фондовых рынков, а биржевой индекс Доу-Джонса упал более чем на 700 пунктов после заявлений Трампа.

Между тем, министр торговли Говард Лутник заявил, что глобальные компании могут избежать этих дополнительных пошлин, если они будут инвестировать в производство в США. В качестве примера он привел TSMC – тайваньского производителя микросхем, объявившего об инвестициях в размере 100 миллиардов долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ писали о том, что Дональд Трамп намерен ввести против Евросоюза тарифы на импорт ряда товаров – считая при этом, что целью создания блока был обман США. По его словам, об этом будет объявлено в скором времени, а решение будет касаться автомобилей и других товаров.

В то же время Европейский Союз расширяет перечень товаров, которые могут попасть под соответствующие пошлины, в ответ на потенциальные торговые ограничения Трампа по стали и алюминию. Если эти меры вступят в силу, они могут затронуть экспорт ЕС в 28 миллиардов евро, что в четыре раза превышает масштабы конфликта 2018 года.

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