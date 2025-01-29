'Заявления Фицо равны нулю': представитель МИД Чехии объяснил, почему Словакия не может заблокировать поставки электроэнергии Украине

Угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо остановить транзит электроэнергии в Украину "пустые". Подавляющее большинство электроэнергии из Европы в Украину поступает не от словацких, а от чешских генерирующих мощностей.

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Об этом сказал специальный уполномоченный министерства иностранных дел Чехии по энергетической безопасности Вацлав Бартушка. Он уточнил, что Чехия является вторым крупнейшим экспортером электроэнергии в ЕС.

"Политическое заявление, сделанное премьер-министром Фицо в декабре, равно нулю. У нас есть четыре европейские страны, граничащие с Украиной, и, по крайней мере, две из них не будут прекращать поставки электроэнергии – Польша и Румыния. Что будут делать Словакия и Венгрия – не очень важно", – отметил пан Бартушка.

Чех объяснил, что заявление Фицо было адресовано не украинцам, а, прежде всего, его электорату в Словакии.

Господин Бартушко уверяет, что солидарность партнеров с Украиной будет сохранена. По его словам, Европа в случае необходимости способна действовать быстро. Например, на заседании чешского правительства в феврале буквально за 40 минут, "вместо нескольких месяцев", была одобрена поставка оружия в Украину.

Что касается электричества, то Чехия, по словам спецуполномоченного, сейчас поставляет Украине крупногабаритные генераторы, которые "намного сложнее разбомбить".

Как сообщал OBOZ.UA, украинский президент Владимир Зеленский уже ответил Фицо, который снова потребовал, чтобы Украина разрешила транзит российского газа через свою территорию. Глава украинского государства подчеркнул, что Фицо, выбирая Москву вместо западных партнеров, платит за российский газ независимость и суверенитет своей страны.

Напомним, что Фицо отверг предложение Зеленского о возможности транспортировать в Европу азербайджанский газ, назвав президента Украины "врагом Словакии". Премьер страны подтвердил, что хочет закупать только российский газ, и снова потребовал от Украины обеспечить его транспортировку.

В свою очередь, Зеленский подчеркнул, что Украина не будет подписывать контракт на транзит российского газа. При этом если жителям Словакии, непризнанного Приднестровья и т.п., нужен транзит газа через Украину для обеспечения собственных нужд, то страна готова перевозить азербайджанский газ, а не российский.

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