Заявление Маска больно ударило по стоимости Tesla: что сказал миллиардер

Конфликт американского миллиардера Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом и политическим истеблишментом страны в целом продолжает бить по его главному активу – производителю электрокаров Tesla. После того, как Маск объявил о создании новой политической партии в США, акции компании упали почти на 8%, а состояние самого миллиардера сократилось на $15 млрд.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Отмечается, что планы Маска вызвали опасения у инвесторов по поводу его приверженности будущему Tesla на фоне уже длительного падения продаж электрокаров.

Свое заявление Маск сделал лишь через несколько дней после того, как Tesla сообщила о падении поставок электрокаров второй квартал подряд. А в целом с декабря, когда акции автопроизводителя достигли своего исторического максимума, они уже обесценились на 35%.

"Я и все другие инвесторы Tesla предпочли бы не вмешиваться в политику. Чем раньше это отвлекающее внимание событие будет устранено и Tesla вернется к реальной деятельности, тем лучше", – говорит консультант холдинга Camelthorn Investments и владелец пакета акций Tesla Шон Кэмпбелл.

Если ситуация резко не изменится, текущее положение вещей с акциями сохранится, то Tesla потеряет более $80 млрд рыночной стоимости.

Впрочем, действия и амбиции Маска уже давно вызывают вопросы на рынке, а совет директоров Tesla регулярно критикуют за неспособность контролировать поведение своего CEO, который из-за своих скандальных заявлений часто попадает в заголовки новостей, а также занимается еще пятью компаниями и имеет политические амбиции. Но в мае председатель совета Робин Денхолм опровергла информацию СМИ о намерениях отстранить Маска с должности гендиректора.

"Это именно тот случай, когда совет директоров должен принять меры – уволить генерального директора, если он отказывается ограничить подобную деятельность", – говорит профессор юридического факультета Университета штата Колорадо и эксперт по бизнес-праву Энн Липтон.

Впрочем, она считает маловероятным, что совет пойдет на такой шаг. Самое главное – потому что он остается крупнейшим акционером компании.

"Совет директоров Tesla вел себя довольно пассивно. Они не предпринимали никаких заметных действий, чтобы заставить Маска ограничить свою активность за пределами компании, поэтому трудно представить, что они начнут это делать сейчас", – подытожила Липтон.

Как уже сообщал OBOZ.UA, впервые о создании новой политической силы "Американская партия" (America Party) Илон Маск заговорил 1 июля. Так он отреагировал на возможное принятие законопроекта Республиканской партии и президента Дональда Трампа по налогам и расходам. Также он пригрозил поддержать на праймериз претендентов против тех республиканцев в Конгрессе, которые поддержат этот законопроект, назвав его "сумасшедшим". Поэтому когда Конгресс все же принял этот законопроект, 5 июля Маск заявил о создании собственной политсилы.

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