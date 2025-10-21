Завладение государственными средствами: ГБР проводит обыски у экс-руководителя 'Укрэнерго' Кудрицкого – СМИ

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят следственные действия у бывшего руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. По данным источников, обыски проходят в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах в комментарии "Укринформу". Кроме того, расследование касается вероятного завышения объемов вырубки леса и стоимости подрядных работ при строительстве энергетических магистралей.

По информации собеседников издания, правоохранители проверяют несколько уголовных производств, связанных с деятельностью Кудрицкого на должности руководителя Укрэнерго. Напомним, что 2 сентября 2024 года наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" проголосовал за увольнение Кудрицкого с должности председателя правления.

За решение проголосовали трое государственных членов совета и один независимый член, еще двое независимых членов проголосовали против. Накануне увольнения международные доноры направили письмо премьер-министру с просьбой приостановить отставку. После этого двое членов наблюдательного совета компании подали в отставку, а временным исполняющим обязанности председателя назначили Алексея Брехта.

Причиной отставки Кудрицкого СМИ называли якобы неудовлетворительную работу по строительству защитных зданий на объектах компании и отказ подать заявление на увольнение по собственному желанию, из-за чего решение о его увольнении могло быть инициировано наблюдательным советом. Сейчас председателем правления "Укрэнерго" является Виталий Зайченко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские антикоррупционные органы сообщили о подозрении председателю областного совета и его жене, которая является народным депутатом нынешнего созыва Верховой Рады. Их обвиняют в декларировании недостоверной информации об имуществе на 8 млн грн, в частности попытку скрыть от налоговиков взносы за апартаменты и два новых автомобиля.

