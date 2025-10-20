Спрятали от налоговой имущество на 8 млн грн: объявлено подозрение нардепу-"слуге" и ее мужу

Украинские антикоррупционные органы сообщили о подозрении председателю областного совета и его жене, которая является народным депутатом нынешнего созыва Верховой Рады. Их обвиняют в декларировании недостоверной информации об имуществе на 8 млн грн, в частности попытку скрыть от налоговиков взносы за апартаменты и два новых автомобиля.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины(НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. По данным Центра противодействия коррупции(ЦПК), речь идет о главе Одесского облсовета Григории Диденко и Юлии Диденко ("Слуги народа").

Подробности расследования

По данным следствия, чиновник и нардеп в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021-2023 гг. не задекларировали имущества на сумму более 8 млн грн, а в 2021–2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн грн без подтвержденных источников дохода. Среди активов:

взносы за апартаменты;

два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

В САП уже подали иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн для их взыскания в пользу государства. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины ("Декларирование недостоверной информации").

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины уже наложил арест квартиру в Киеве площадью 32,2 квадратного метра и нежилое помещение (39,9 кв. м) в Трускавце Львовской области, принадлежащие Юлии Дыденко. САП просила признать необоснованными активы, активы народного депутата, ее мужа, а также других ее родственников. По данным следствия, брат нардепа Константин Сирота сделал вклад 4 млн грн за апартаменты, а ее мать Любовь Сирота приобрела в собственность автомобиль за 2 млн грн – автомобилем пользовались депутат и ее муж.

Также в иске фигурирует агрофирма "НИВА+", которая приобрела другую машину. Однако именно Григорий Диденко осуществил оплату за авто, а ездили на нем супруги.

Следует отметить, что супруги Диденко попадают в поле зрения антикоррупционных органов уже не впервые. Ранее во время обысков в банковской ячейке Григория Диденко обнаружили более 200 тыс. долларов, золотые слитки и драгоценности.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского и снял арест с его активов. Его обвиняли в нанесении ущерба государству на 30 млн долларов из-за введения корабельного сбора, который взимали с судов в морском порту "Южный".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!