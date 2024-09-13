В "Укрэнерго" нашли замену уволенному Кудрицкому: кто стал и.о. председателя правления компании

Наблюдательный совет "Укрэнерго" назначил Алексея Брехта и.о. председателя правления компании. Назначение состоялось 5 сентября. Последние два года Брехт являлся членом правления "Укрэнерго" и отвечал за эксплуатацию, восстановление и развитие сети системы передачи. Ранее же главой правления компании был Владимир Кудрицкий, которого уволили 2 сентября.

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О назначении сообщили в самом "Укрэнерго". Там отметили, что Брехт:

работает в компании 23 года;

всего в энергетическом секторе – 25 лет.

"Укрэнерго" будет сохранять курс на привлечение международной помощи для восстановления высоковольтной сети после российских атак и усиления ее устойчивости. Углубление интеграции в европейское энергетическое пространство – также среди целей компании. Это ведь залог нашей поддержки в противостоянии энергетическому террору", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: главной задачей энергетиков является продолжение подготовки к отопительному сезону. А также восстановление объектов, поврежденных в результате вражеских обстрелов.

Отметим: за июль Брехт получил самую большую зарплату из всех членов правления "Укрэнерго". Его фактическая зарплата (с учетом отпускных) составила 717 424 грн 45 коп. Сумма удержанных налогов, военного сбора и других удержаний составила 180 419 грн 89 коп.

Фактическая выплата Владимира Кудрицкого, возглавлявшего тогда компанию, составила 423 159 грн 94 коп. Налогов, военного сбора и других удержаний он уплатил 111 440 грн 6 коп.

Напомним: 2 сентября 2024 года наблюдательный совет государственной компании НЭК "Укрэнерго" прекратил полномочия председателя правления Владимира Кудрицкого. Полномочия Кудрицкого истекали 4 сентября.

По информации СМИ, причиной отставки Кудрицкого стала якобы неудовлетворительная работа по возведению защитных построек на объектах государственной компании. "По нашей информации, Кудрицкого решили уволить после Ставки главнокомандующего 30 августа, на которой присутствовал министр энергетики Герман Галущенко. После этого Кудрицкому поступило предложение об увольнении по собственному желанию", – писало "Суспільне".

Однако, по информации Forbes, сам Кудрицкий отказался писать заявление на увольнение. Следовательно, глава "Укрэнерго" мог быть уволен по инициативе наблюдательного совета.

Как сообщал OBOZ.UA, также Кудрицкий опроверг информацию, что его увольнение с этого поста связано с защищенностью подстанций. По его словам, заседание наблюдательного совета, на котором было принято решение о его увольнении, инициировал он сам, а предшествовала этому кампания по дискредитации "Укрэнерго".

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