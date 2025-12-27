Зарплаты вырастут в разы: Кабмин принял решение с 1 января пересчитать оклады этим бюджетникам

С 1 января 2026 года должностные оклады социальных работников вырастут почти в 2,5 раза. Например,зарплата социального менеджера вырастет с 8 243 грн до 20 607 грн.

Об этом говорится в сообщении Минсоца. Так, Правительство утвердило применение коэффициента 2,5 при определении размера должностных окладов таких работников.

"От специалистов, работающих в сфере социальных и реабилитационных услуг, напрямую зависят доступность и качество помощи для людей, которые в ней нуждаются", – сообщают в ведомстве.

Это означает рост должностных окладов примерно на 150%. В частности:

социальный менеджер (15 тарифный разряд): с 8 243 грн до 20 607 грн (+150%);

специалист по социальной работе (12 тарифный разряд): с 6 773 грн до 16 932 грн (+150%).

"Эта работа требует большого ресурса, который измеряется не только профессионализмом, но и эмоциональным включением, способностью сочувствовать и помогать. Повышение оплаты труда социальных работников – это шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других", – отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Сколько зарабатывают чиновники

Больше всего чиновники зарабатывают в коллегиальных органах власти. Обычно там нет раздутого штата и большее количество "начальников". Например, в Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), средняя зарплата по состоянию на сентябрь составила 87 тыс. грн.

Средняя за год зарплата в НКРЭКУ – 94,1 тыс. грн. На втором месте по уровню зарплат оказалось НАПК. Здесь зарплата в сентябре была выше, чем в НКРЭКУ (99,1 тыс. грн), однако средняя зарплата в 2025-м равнялась 92,9 тыс. грн.

На третьем месте по уровню доходов – Антимонопольный комитет. В сентябре здесь в среднем зарабатывали 93,5 тыс. грн, если учитывать статистику зарплат с начала года, то этот показатель составляет 86,8 тыс. грн.

Аппарат Верховной Рады оказался на четвертом месте (77,2 тыс. грн с начала года и в среднем 72,6 тыс. грн – в сентябре).

Ну и на пятом месте по уровню заработных плат – Счетная палата. В среднем за год доходы здесь составили 73,1 тыс. грн, а в сентябре – 72,3 тыс. грн.

Интересно, что среди должностных лиц самые высокие зарплаты не у премьер-министра или у министров (эти политические должности не считаются государственной службой).

Например, член НКРЭКУ Константин Ущаповский в прошлом году в среднем получал 264 217 грн, тогда как премьер-министр Юлия Свириденко, как сообщили OBOZ.UA в Кабмине в ответ на запрос, в сентябре 2025-го заработала всего лишь 90 662 грн.

Первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в сентябре заработал 90 545 грн;

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка – 90 142 грн;

Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба – 90 833 грн;

Государственный секретарь Кабинета министров Константин Марьевич – 97 743 грн.

А один из заместителей Марьевича, Виталий Чапля, в сентябре заработал даже больше, чем премьер. Его заработная плата на руки достигла 130 058 грн. "Секрет" таких заработков – стаж. Только надбавка за выслугу лет у чиновника составляла более 44 тыс. грн. Отметим, Чапля – участник боевых действий. На должность в правительство он был назначен в декабре прошлого года. А до этого работал начальником оперативно-военного управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с января 2026-го минимальная пенсия вырастет на 234 грн – до 2 595 грн. В то же время максимальная пенсия повысится на 2,3 тыс. грн – до 25 950 грн. Кроме того, в следующем году, в марте, проведут индексацию пенсий (примерно на 15%).

