Трудоустраиваешь или платишь: работодателям в Украине введут новые правила

С 1 января 2026 года работодатели в Украине ежеквартально должны выполнять нормативы трудоустройства лиц с инвалидностью и платить целевой взнос в случае их невыполнения. Впервые к уплате обяжут и бюджетные учреждения, а размер взноса будет определяться в зависимости от средней зарплаты и количества незанятых рабочих мест для людей с инвалидностью.

Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд". Нововведения призваны сделать систему более прозрачной, эффективной и справедливой как для работодателей, так и для самих работников с инвалидностью.

Основные изменения, которые вступят в силу с 2026 года

нормативы будут рассчитываться ежеквартально, а не ежегодно: теперь выполнение требования по трудоустройству лиц с инвалидностью будет проверяться не один раз в год, а каждые три месяца, это позволит предотвратить искусственное "закрытие" рабочих мест только во время проверок;

теперь выполнение требования по трудоустройству лиц с инвалидностью будет проверяться не один раз в год, а каждые три месяца, это позволит предотвратить искусственное "закрытие" рабочих мест только во время проверок; вместо административно-хозяйственных санкций вводится "целевой взнос": его будут платить все работодатели, как бизнес, так и бюджетные учреждения, независимо от источника финансирования; уплата взноса будет обязательной, а за просрочку или уклонение предусмотрены штрафы и пеня;

его будут платить все работодатели, как бизнес, так и бюджетные учреждения, независимо от источника финансирования; уплата взноса будет обязательной, а за просрочку или уклонение предусмотрены штрафы и пеня; взнос будет администрироваться налоговой службой: работодатели должны будут отчитываться о выполнении нормативов одновременно с подачей налоговой отчетности, если норматив не выполнен – вместе с отчетом подается расчет целевого взноса;

работодатели должны будут отчитываться о выполнении нормативов одновременно с подачей налоговой отчетности, если норматив не выполнен – вместе с отчетом подается расчет целевого взноса; в норматив будут засчитывать только тех работников с инвалидностью, которым начисляется зарплата, превышающая минимальную: если работодатель платит меньше – такой работник не будет учтен при расчете норматива.

Кто и сколько должен трудоустраивать

Новый закон устанавливает три уровня нормативов трудоустройства лиц с инвалидностью. А именно:

для работодателей с 8 до 25 работников – по меньшей мере одно рабочее место для человека с инвалидностью с оплатой выше минимальной;

– по меньшей мере для человека с инвалидностью с оплатой выше минимальной; для работодателей с более чем 25 работниками – 4% от среднеучетного количества персонала;

– от среднеучетного количества персонала; для учреждений здравоохранения, реабилитационных центров и поставщиков социальных услуг – 2% от количества работников.

При этом работодатели, трудоустраивающие лиц с І группой инвалидности либо ІІ группой с нарушением зрения или психическими расстройствами, смогут засчитывать одного человека как две рабочие единицы. То есть такие люди будут считаться "один за двоих".

Как будет считаться целевой взнос

Размер взноса будет рассчитываться по формуле: 40% среднемесячной зарплаты × количество месяцев в квартале × разница между нормативом и фактическим количеством трудоустроенных лиц с инвалидностью. Полученные средства будут перечисляться в Государственный фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, который является составляющей государственного бюджета.

В отличие от предыдущих лет, когда административно-хозяйственные санкции не касались бюджетных организаций, теперь целевой взнос придется платить всем. Расчет будет происходить в соответствии с Инструкцией по статистике количества работников, утвержденной Госкомстатом. В расчет не будут включаться рабочие места с вредными или опасными условиями труда, определенными по результатам аттестации рабочих мест.

