Зарплаты военных с 1 ноября: сколько будут платить и какие особенности

В Украине заработная плата военных с 1 ноября не должна измениться. Согласно действующим правилам, размер вознаграждения будет сохраняться по меньшей мере до конца 2024-го. При этом в некоторых случаях военным нужно знать нюансы начисления.

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Согласно Закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлению Кабинета министров № 168 размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 тыс. грн для тех, кто выполняет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;

для тех, кто выполняет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ; 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

для военных, выполняющих боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен;

для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен; 70 тыс. грн. доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.

До конца 2024 года минимальная заработная плата мобилизованного военнослужащего составит 33 тыс. грн. Эта сумма состоит из минимального оклада солдата-срочника в размере 20 тыс. грн и оклада по воинскому званию в размере 13 тыс. грн. Указанные выплаты не подлежат налогообложению военным сбором в размере 1,5%.

Заместитель начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ с позывным Адик рассказал NV, как не потерять денежное обеспечение после лечения. Да, есть случаи, когда военнослужащие выводятся в распоряжение командира (за штат). Чаще это происходит, когда военнослужащий убывает на длительное лечение, в том числе это касается раненых защитников. В таком случае они продолжают получать полный размер месячного денежного довольствия в течение всех периодов пребывания на лечении, в командировке, в отпуске, а также за период временного исполнения обязанностей.

Однако после завершения лечения и возвращения в воинскую часть у таких военнослужащих есть 2 месяца, чтобы занять новую должность. Если этого не происходит, после истечения указанного срока выплата денежного довольствия начинает производиться в размере оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет, что для солдата с выслугой лет менее 1 года составляет 530 грн в месяц.

Если военнослужащий вступит в должность своевременно – в период до 2 месяцев – после возвращения в воинскую часть, то выплата денег после принятия обязанностей по новой должности.

"Именно поэтому военнослужащим, которые завершают лечение, критически важно после завершения лечения оперативно (в срок до двух месяцев после завершения лечения) договариваться о возвращении на должность в том или ином подразделении воинской части, а если состояние здоровья не будет позволять исполнять обязанности по старой должности, то искать тыловые должности в других подразделениях или в других воинских частях", – добавляет военнослужащий Адик.

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