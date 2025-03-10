Зарплаты растут, а работников все меньше: как украинские компании решили преодолевать кризис кадров

В Украине обостряется дефицит работников, однако значительное повышение зарплат возможно только в отдельных сферах, поскольку финансовые возможности компаний ограничены. Многие предприятия выбирают автоматизацию, ведь в долгосрочной перспективе это выгоднее, чем постоянный рост затрат на оплату труда.

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Об этом рассказала эксперт рынка труда Татьяна Пашкина в эфире телемарафона. Из-за нехватки специалистов некоторые предприятия начали активно внедрять автоматизацию производства, пытаясь компенсировать кадровый голод современными технологиями.

По словам Пашкиной, проблема нехватки кадров существует уже более десяти лет. Она объясняет, что ситуация обострилась из-за нескольких основных факторов:

COVID-19 и его последствия – пандемия повлекла за собой значительную смертность, что уменьшило количество трудоспособного населения;

– пандемия повлекла за собой значительную смертность, что уменьшило количество трудоспособного населения; война и эмиграция – с начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев уехали за границу в поисках безопасной жизни;

– с начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев уехали за границу в поисках безопасной жизни; мобилизация – многие украинцы переходят с гражданского рынка труда на военную службу;

– многие украинцы переходят с гражданского рынка труда на военную службу; демографический кризис – Украина возглавляет антирейтинг по уровню рождаемости и смертности, что означает постепенное сокращение потенциальных работников.

В ответ на нехватку кадров работодатели вынуждены пересматривать свои подходы к привлечению работников. Они вводят социальные пакеты, предлагают добровольное медицинское страхование, оплачиваемые обеды, услуги корпоративного психолога, обучение и развитие карьеры.

Однако повышение зарплат не всегда возможно. "Существует операционная маржа, больше которой мы не сможем платить денег. Некоторые работодатели имеют финансовый запас для повышения зарплат, а некоторые уже нет", – отмечает Пашкина.

Из-за нехватки персонала работодатели все чаще прибегают к автоматизации процессов. К примеру, в магазинах уже появились автоматические ценники и кассы самообслуживания из-за нехватки продавцов и кассиров. Производственные предприятия и склады также инвестируют в роботизацию, ведь найти новых сотрудников становится все сложнее.

Однако автоматизация требует серьезных финансовых вложений, что делает повышение зарплат менее вероятным. "Если предприятие вкладывает большие средства в модернизацию, поднять зарплату, например, сторожа, будет достаточно проблематично", – объясняет эксперт.

Несмотря на кадровый дефицит, средняя зарплата в Украине по итогам 2024 г. выросла на 23,1%. Наибольший прирост наблюдался в следующих областях:

ИТ и телекоммуникации – около 52,5 тыс. грн;

– около 52,5 тыс. грн; авиационный транспорт – 43,9 тыс. грн;

– 43,9 тыс. грн; финансы и страхование – 41,4 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в большинстве своем довольны своей работой, но все больше ценят комфорт, безопасность и возможность работать удаленно. Если работодатели не учтут эти потребности, работники будут искать лучшие условия на рынке.

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