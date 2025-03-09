Зарплата уже не главное: какие требования выдвигают украинцы и почему меняют работу

Украинцы в большинстве своем довольны своей работой, но все больше ценят комфорт, безопасность и возможность работать удаленно. Если работодатели не учтут эти потребности, работники будут искать лучшие условия на рынке.

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Об этом рассказали эксперты компании GRC.ua, сделавшие такие выводы в результате национального исследования "Барометр рынка труда". Согласно исследованию уровень удовлетворенности украинцев своей работой практически не изменился за последний год.

Около 74% опрошенных отметили, что в целом удовлетворены своей профессиональной деятельностью, однако доля полностью удовлетворенных работой уменьшилась с 12% в 2023 году до 9% в 2024 году. Ситуация на рынке труда остается сложной, что влияет на отношение украинцев к работе.

Около 38% респондентов отметили, что нормально относятся к своему текущему месту работы, хотя в других обстоятельствах были бы более требовательны к условиям труда и работодателю. Кроме того, украинцы стали менее активными в поиске новой работы: за год количество активных поисковиков уменьшилось на 10%, а тех, кто не планирует менять место работы, стало больше на 10%.

Выросла доля трудоустроенных украинцев: в декабре 2023 года 67% опрошенных работали, тогда как к концу 2024 года этот показатель вырос до 81%. При этом украинцы все больше ценят комфорт, безопасность и дистанционную работу. Кроме уровня заработной платы, на решение остаться на текущем месте работы влияют следующие факторы:

возможность работать удаленно – 45%;

дружеская атмосфера в коллективе – 35%;

комфортные и безопасные условия труда – 33%;

налаженные отношения с руководством – 33%;

гибкий график работы – 32%.

Доля работников, считающих дистанционную занятость важной, выросла с 32,9% в 2023 году до 44,6% в 2024-м. Однако работодатели не всегда поддерживают этот тренд, ведь большинство компаний предпочитают работать в офисном формате.

Несмотря на высокую лояльность к текущему месту работы, значительная доля украинцев все же меняет его из-за неудовлетворенности условиями труда. Основными причинами увольнений являются:

отсутствие дружеской атмосферы в коллективе – 32%;

неудовлетворительные условия труда – 29%;

сложные отношения с руководителем – 29%;

отсутствие перспектив карьерного роста – 28%;

невозможность работать удаленно – 28%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на кадровый голод на украинском рынке труда, значительная доля украинок, родивших детей, не могут выйти из декретного отпуска из-за отсутствия доступа к детским садам. Поскольку у них нет, на кого оставить детей, 20% женщин вынуждены отказаться от работы.

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