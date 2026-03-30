Зарплаты на таких должностях достигают до 50 тыс.грн: какие нестандартные профессии существуют в Украине

В Украине существует более 9 тысяч профессий, среди которых много малоизвестных, но перспективных направлений – от виварщика до реолога. При этом даже в таких необычных сферах можно зарабатывать от 20 до 50 тысяч гривен, что делает их реальной альтернативой популярным профессиям.

Об этом сообщает Государственный центр занятости. Зарплаты на таких "нестандартных" должностях часто совсем не символические, однако зависят от опыта, квалификации и места работы.

Виварник – тот, кто ухаживает за лабораторными животными

Профессия звучит необычно для большинства людей, но она играет важную роль в науке и медицине. Виварник работает в специальных помещениях – вивариях, где содержат лабораторных животных. Его ежедневные обязанности:

уход за животными;

кормление и поддержание чистоты в вольерах;

контроль микроклимата;

наблюдение за здоровьем подопечных;

ведение документации.

Работа, которая требует внимательности и ответственности. Обычно достаточно среднего специального образования, желательно биологического или ветеринарного. На открытых ресурсах пока к сожалению отсутствуют вакансии на эту должность.

Лаглинник – работа с нитками

Еще одна малоизвестная, но вполне реальная профессия – лаглинник. Она относится к промышленности и связана с обработкой нитей. Специалист:

разматывает большие бухты ниток;

формирует их в удобные мотки для продажи;

работает со специальными станками;

следит за качеством продукции — чтобы не было узлов или разрывов.

Гериатр – врач для пожилых людей

В противовес простым профессиям, гериатр – это высококвалифицированный медицинский специалист. Он занимается здоровьем людей старшего возраста.

Его работа включает лечение хронических заболеваний, работу с неврологическими и когнитивными нарушениями и сопровождение пациентов с несколькими диагнозами одновременно. Зарплата в такой сфере колеблется от 20 до 30 тыс. грн.

Чтобы стать гериатром, нужно получить полное медицинское образование, пройти интернатуру и дополнительную специализацию. В то же время именно такие специалисты становятся все более востребованными.

Натуропат – альтернативный подход к здоровью

Натуропат – это представитель сферы нетрадиционной медицины. Он не лечит классическими методами, а помогает человеку изменить образ жизни и улучшить самочувствие естественными способами.

Среди направлений работы – фитотерапия (лечение растениями), аромотерапия, массаж и рекомендации по питанию и режиму дня. Важно, что натуропат – это не то же самое, что нутрициолог. Для этой профессии достаточно специализированных курсов, а не обязательно медицинского образования.

Реолог

Одна из самых сложных и одновременно наименее известных профессий – реолог. Отмечается что это специалист, который изучает поведение различных веществ, от жидкостей до сложных материалов под воздействием нагрузки.

Проще говоря, реолог исследует как течет жидкость, как ведут себя густые смеси и как реагируют материалы на давление или деформацию. Знания используют в промышленности, строительстве, фармацевтике и даже в нефтегазовой сфере.

Необычные названия не означают низкую перспективность. Наоборот, многие из этих специальностей являются узкопрофильными, а значит менее конкурентными. Именно поэтому работодатели часто готовы платить больше, чтобы найти нужного специалиста. В среднем зарплаты в таких нишах могут составлять от 20 до 50 тысяч гривен, а иногда и больше.

