Украинцы без высшего образования могут зарабатывать 80 тысяч: кого ищут

Отсутствие высшего образование не значит, что на работу с высоким заработком можно не рассчитывать. В настоящее время в Украине открыто достаточно вакансий с зарплатами около 80 тыс. грн, не требующих университетского диплома.

В частности, компания, занимающаяся грузовыми перевозками, ищет водителя-международника на зарплату от 60 000 до 95 000 грн. Обязательное требование – наличие категории СЕ.

В обязанности, среди прочего, будут входить прием и сдача нефтепродуктов. А кроме того:

подготовка и досмотр транспортного средства перед выездом на линию;

контроль качественных и количественных показателей при загрузке/разгрузке (объем, плотность, вес, температура);

обеспечение сохранности груза при доставке клиенту;

ведение транспортной документации.

Дизайн-студия готова платить от 30 000 до 80 000 грн мастеру по установке пленок на авто. Рассматривать готовы кандидатуры как опытных работников, так и тех, кто нуждается в обучении.

Автосервис предлагает от 100 000 до 120 000 грн автослесарю-ходовику. Работать нужно будет с 8:00 до 19:00 в режиме 5 рабочих дней / 2 выходных. Среди требований – опыт работы от 2-х лет с легковым мультибрендом.

Украинским работодателям катастрофически не хватает людей

В целом же, сообщили ранее в Государственном центре занятости, только за первые 2 месяца 2026 года более 41 тыс. работодателей подали более 111 тыс. вакансий. Что, отмечается, фиксирует острую нехватку в работниках у украинского бизнеса.

При этом подчеркивается: анализ структуры вакансий свидетельствует, что наибольший спрос сосредоточен не только на узкопрофильных специалистах, но и на работниках базовых профессий. Так, в тройку самых востребованных вошли:

водители автотранспортных средств – около 4,5 тысяч вакансий;

продавцы продовольственных товаров – более 4,1 тыс.;

подсобные рабочие – примерно 3,5 тыс.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и нередко, как в промышленности, в сторону увольнения.

