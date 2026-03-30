Украинцы без высшего образования могут зарабатывать 80 тысяч: кого ищут
Отсутствие высшего образование не значит, что на работу с высоким заработком можно не рассчитывать. В настоящее время в Украине открыто достаточно вакансий с зарплатами около 80 тыс. грн, не требующих университетского диплома.
В частности, компания, занимающаяся грузовыми перевозками, ищет водителя-международника на зарплату от 60 000 до 95 000 грн. Обязательное требование – наличие категории СЕ.
В обязанности, среди прочего, будут входить прием и сдача нефтепродуктов. А кроме того:
- подготовка и досмотр транспортного средства перед выездом на линию;
- контроль качественных и количественных показателей при загрузке/разгрузке (объем, плотность, вес, температура);
- обеспечение сохранности груза при доставке клиенту;
- ведение транспортной документации.
Дизайн-студия готова платить от 30 000 до 80 000 грн мастеру по установке пленок на авто. Рассматривать готовы кандидатуры как опытных работников, так и тех, кто нуждается в обучении.
Автосервис предлагает от 100 000 до 120 000 грн автослесарю-ходовику. Работать нужно будет с 8:00 до 19:00 в режиме 5 рабочих дней / 2 выходных. Среди требований – опыт работы от 2-х лет с легковым мультибрендом.
Украинским работодателям катастрофически не хватает людей
В целом же, сообщили ранее в Государственном центре занятости, только за первые 2 месяца 2026 года более 41 тыс. работодателей подали более 111 тыс. вакансий. Что, отмечается, фиксирует острую нехватку в работниках у украинского бизнеса.
При этом подчеркивается: анализ структуры вакансий свидетельствует, что наибольший спрос сосредоточен не только на узкопрофильных специалистах, но и на работниках базовых профессий. Так, в тройку самых востребованных вошли:
- водители автотранспортных средств – около 4,5 тысяч вакансий;
- продавцы продовольственных товаров – более 4,1 тыс.;
- подсобные рабочие – примерно 3,5 тыс.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и нередко, как в промышленности, в сторону увольнения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!