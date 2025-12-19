Алкоголь, VIP-отдых и крестины детей: в энергетике раскрыли коррупцию на 14,5 млн грн

Украинские правоохранители разоблачили масштабную коррупционная схема в газовой отрасли Украины. В результате злоупотреблений руководители профсоюзных организаций растратили 14,5 млн грн, что предназначались для нужд работников газотранспортной системы.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он отметил, что фигуранты умышленно обходили меры контроля закупок, что позволило им тратить профсоюзные деньги по собственному усмотрению.

Что известно следователям

В 2023-2025 годах руководители первичных профсоюзных организаций одного из предприятий газовой промышленности создали механизм, позволявший тратить профсоюзные средства по своему усмотрению. Название компании Кравченко не раскрыл, но в "Операторе газотранспортной системы Украины" подтвердили, что речь идет именно об их профсоюзах.

За это время профсоюзам было перечислено более 233 млн. грн. По меньшей мере 14,5 млн грн из этой суммы было израсходовано на товары и услуги, не связанные с деятельностью профсоюзов и не предусмотренные договорными обязательствами, в частности:

отдых с семьями в элитных гостиницах;

оплату лечения друзьям;

корпоративы и алкоголь;

одежды;

оплату крестин.

Во избежание контроля за использованием средств фигуранты скрывали реальные объемы затрат. Для этого они специально обходили закупочные процедуры.

Объявлено подозрение главам профсоюзных организаций Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей сообщено о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция за нарушение предусматривает от 7 до 12 лет лишением свободы.

Реакция ОГТС

В "Операторе газотранспортной системы Украины" подтвердили скандал и заверили, что способствуют расследованию и установлению фактов злоупотреблений. В компании отказались раскрывать детали происшествия.

"Нулевая толерантность к коррупции, прозрачность использования средств и финансовая дисциплина – это основные принципы, которые должны быть основой эффективного менеджмента. Учитывая продолжающиеся следственные действия, общество сейчас воздерживается от дополнительных комментариев, но акцентирует внимание, что речь идет о возможных злоупотреблениях полномочиями других субъектов хозяйствования – сообщили в компании".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черкасской области разоблачили двух бывших руководителей газораспределительной компании, которые украли у государства природного газа на 138 млн грн. Мужчинам уже объявили о подозрении – им грозит до 6 лет лишения свободы.

