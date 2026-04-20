"Заработали" миллионы на призрачных военных: в Украине разоблачили циничную схему хищения средств

В Одесской области разоблачили схему с "призрачными" солдатами, через которую командование воинской части присвоило почти 16,7 млн грн бюджетных средств. К сделке привлекли не менее 19 фиктивных "военных", а организаторам грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области. Группа военнослужащих организовала механизм присвоения государственных средств через фиктивных "солдат", которые существовали только на бумаге, но получали вполне реальные зарплаты.

По данным следствия, организатором стал командир одной из воинских частей. К схеме он привлек ближайший круг 0 трех заместителей и командира роты. Именно руководящее звено обеспечивало полный контроль над процессом, от оформления документов до распределения денег.

Механизм был отработан до мелочей. Участники находили мужчин призывного возраста, которые не хотели проходить службу, но соглашались на "сотрудничество". Их официально оформляли как военнослужащих 1 создавали все необходимые документы о якобы прохождении службы. На основании этих бумаг государство начисляло им:

денежное обеспечение;

премии;

различные надбавки.

Далее средства поступали на банковские счета "солдат", обналичивались и распределялись между участниками схемы. За несколько лет (с 2022 по 2025) через эту схему оформили не менее 19 человек. Все они фактически не служили и не выполняли никаких военных обязанностей.

Несмотря на это, по документам они получали полноценное финансовое обеспечение. Общая сумма таких выплат составила около 16,7 миллиона гривен. Деньги должны были пойти на реальных военных 2 на зарплаты, обеспечение и поддержку армии. Вместо этого они оседали в карманах организаторов.

Правоохранители провели масштабную операцию, более 100 обысков в разных регионах, изъятие документов, техники, банковских карточек и наличных. Именно благодаря комплексной работе удалось воссоздать всю схему и доказать ее системность.

Фигурантов задержали, им сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям 3 от злоупотребления служебным положением до подделки документов и содействия уклонению от военной службы. Сейчас они находятся под стражей, а суд определил меру пресечения с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Кропивницком годами действовала схема, по которой мошенники присваивали квартиры умерших и одиноких людей через поддельные документы и продавали их, нанеся ущерб на более чем 5,7 млн грн. Сейчас шести лицам объявлены подозрения, ведется следствие, а суд должен установить их вину.

