Наживались на горе умерших и одиноких: в Украине разоблачили схему по присвоению и продаже чужих квартир

В Кропивницком годами действовала схема, по которой мошенники присваивали квартиры умерших и одиноких людей через поддельные документы и продавали их, нанеся ущерб на более чем 5,7 млн грн. Сейчас шести лицам объявлены подозрения, ведется следствие, а суд должен установить их вину.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины. Следователи установили, что участники группы системно искали квартиры, владельцы которых умерли или остались без наследников.

Также их интересовали случаи, когда право собственности не было должным образом оформлено. После этого злоумышленники переходили к следующему этапу – изготовления поддельных документов. Именно на их основе они регистрировали право собственности на недвижимость, оформляли ее через нотариусов и в конце продавали третьим лицам.

Важно, что покупатели в большинстве случаев не знали о незаконном происхождении квартир и фактически становились жертвами этой схемы. Среди задокументированных случаев – присвоение квартиры женщины, которая на тот момент находилась на лечении. Недвижимость оформили на подставное лицо, после чего быстро продали.

В другом эпизоде участники схемы завладели квартирой умершего мужчины, который не имел наследников. Для этого они также использовали поддельные документы, что позволило им легализовать право собственности и провести сделку купли-продажи.

14 апреля правоохранители провели серию обысков по местам жительства фигурантов. Части подозреваемых уже избраны меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. В отношении других лиц в суд подано ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения с залогом до 1 миллиона гривен.

Действия подозреваемых квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве в крупных и особо крупных размерах, подделке документов, легализации незаконно полученного имущества, а также покушении на завладение чужой собственностью.

Подобные схемы представляют серьезную угрозу не только для отдельных граждан, но и для рынка недвижимости в целом. Они подрывают доверие к нотариальным процедурам, реестрам и системе защиты права собственности. Проверка документов и истории недвижимости перед покупкой – ключевой шаг, который может уберечь от потери средств и длительных судебных процессов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, прокуроры Франковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении шести человек. По данным следствия, они получили поддельные справки об установлении инвалидности, на основании которых впоследствии обратились в Пенсионный фонд для назначения ежемесячных выплат.

