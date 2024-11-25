Запуск такси в комендантский час: возобновятся ли ночные поездки по всей Украине

Во Львове уже почти месяц работает ночное такси, но в других городах пока поездки в комендантский час все еще не запустили. Пока эту перспективу обсуждают в некоторых регионах, но в Киеве в ближайшее время этого ждать не стоит.

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Об этом, как сообщает Forbes Ukraine, рассказали представители компаний Bolt и Uklon. Они объяснили, что такси во Львове и области можно вызвать, если у водителя есть спецпропуск.

Отмечается, что Bolt впервые заработал в комендантское время после начала полномасштабного вторжения, а Uklon прекратил работу сервиса ночью с 14 марта. Для запуска сервиса 28 октября был выбран Львов, поскольку в условиях полномасштабной войны этот город стал перевалочным пунктом для въезжающих или выезжающих в Европу.

В Bolt объяснили, что порой стоимость ночной поездки может быть до 10 раз выше, чем днем. Но здоровой рамкой ночного тарифа в компании назвали разницу в 2-4 раза с дневным.

После запуска ночного такси во Львове, инициатором которого выступили местные власти, аналогичный интерес выразили и в других городах. Но шансы на запуск поездок в комендантский час будут зависеть от скорости принятия решений местными властями.

Скорее всего, утверждают представители перевозчиков, что ночные поездки могут появиться и в других городах на западе страны. Относительно Киева в сервисах такси подчеркнули, что местные власти конкретного интереса в этом не выразили, но если это все же произойдет, таких поездок тоже может быть 2% от общих вызовов в сутки.

В Киевской городской госадминистрации от этого вопроса отмежевались. В департаменте транспортной инфраструктуры посоветовали обратиться в военную администрацию. Но военные объяснили, что вопрос выдачи пропусков на передвижение по городу ночью занимается Совет обороны Киева.

Как уже сообщал OBOZ.UA, некоторые другие участники рынка такси сетовали, что разрешение работать ночью лишь некоторым компаниям обезобразит конкурентную среду и может считаться признаком коррупции. Поскольку таким компаниям будут созданы особые условия, а другие будут выполнять общие нормы закона.