"Это будет нарушать равенство": в профильной ассоциации отреагировали на заявление Uklon о "договоренности" работать ночью

В Украинской таксомоторной ассоциации отреагировали на заявление Uklon о том, что они достигли предварительных договоренностей с властями во Львове о возобновлении работы во время комендантского часа. В ассоциации уверены: если работу разрешат только одной компании, это исказит конкурентную среду и может считаться признаком коррупции (когда одна компания договорилась об особых условиях, а другие должны выполнять общие нормы закона).

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Об этом говорится в опубликованном на сайте Украинской таксомоторной ассоциации заявлении. "Если Uklon получит разрешение на перевозку во время комендантского часа, то это будет нарушать равенство конкуренции среди бизнеса, станет плохим звонком для Украины как для правового государства. Если государство считает такси стратегической отраслью, то нужно разрешить всем компаниям работать ночью, и в первую очередь легальным перевозчикам! – заявил глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

Специалист отмечает, что разрешение на перевозку во время комендантского часа отдельной компании в обход действующих законов вызывает множество вопросов: кто должен быть водителем; как они сделают пропуска; почему обычный гражданин не может выйти на улицу ночью, а если уезжает в такси Uklon, то может; почему на таких машинах нет опознавательных знаков и т.п.

При этом Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа. "Всем гражданам и всему легальному бизнесу Закон и штрафы за нарушение комендантского часа? А Uklon хотят разрешить наплевать на законодательство и эксклюзивно предоставить право зарабатывать деньги во время комендантского часа? " – возмутились в ассоциации.

Ранее в Минфине заявляли о возможности введения налогообложения сервисов такси. Если водители Uklon не оформлены как ФЛП, то они должны ежегодно подавать декларацию о доходах, указывать объем заработанного за год и определять сумму налога: 18% от дохода физического лица и 1,5% военного сбора. Однако на самом деле водители этого не делают и фактически налоги не платят. Сервисы такси не получают лицензии, не трудоустраивают водителей. Это позволяет значительно сократить объемы уплаченных налогов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине Uklon, Bolt и Uber почти полностью вытеснили традиционные службы такси. Они, в отличие от проигравших конкурентов, не получают лицензию, официально не трудоустраивают своих рабочих и часто даже не проверяют их. OBOZ.UA изучил работу трех самых популярных сервисов и рассказывает об их главных недостатках.

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