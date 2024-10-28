В одном из городов Украины такси будет работать в комендатский час: облгосадминистрация разрешила

Во Львове планируют запустить пилотный проект, который позволит Bolt и Uklon работать во время комендантского часа, что призвано облегчить ночные поездки для граждан в крайних случаях. Однако разрешение только для отдельных сервисов вызывает критику из-за возможного нарушения конкурентной среды и равенства условий для бизнеса.

Видео дня

Об этом сообщили во Львовской ОГА во время брифинга. По словам руководителя аппарата Львовской ОГА Тараса Греня, для водителей Bolt и Uklon, которые будут работать в ночное время, обязательным условием будет наличие пропуска и военно-учетных документов.

Такие пропуска можно получить в комендатуре, где будет проходить их согласование для участия в проекте. Это новшество не предполагает необходимости пропуска для пассажиров, которые будут пользоваться услугами такси с крайней необходимостью. Ожидается, что пилотный проект будет полностью согласован до конца недели, когда он официально вступит в силу.

После объявления инициативы во Львове Украинская таксомоторная ассоциация выразила обеспокоенность возможным искажением рыночной конкуренции. Глава ассоциации Андрей Антонюк отметил, что предоставление разрешения на работу только Bolt и Uklon может вызвать нарушение конкурентной среды, ведь другие службы такси вынуждены подчиняться общим ограничениям. Он отметил риски коррупционной составляющей, если позволить только определенным компаниям работать во время комендантского часа.

Антонюк подчеркнул, что если государство признает такси стратегической отраслью, возможность ночной работы должны получить все лицензированные перевозчики. Со стороны ассоциации также был поставлен вопрос безопасности, в частности кто будет проверять водителей, как будет контролироваться соблюдение порядка, и почему подобное разрешение может быть предоставлено только отдельным компаниям.

Дискуссии о такси в условиях комендантского часа совпали с принятием Верховной Радой Украины законопроекта №10195 в первом чтении, предусматривающем административную ответственность за нарушение комендантского часа для граждан и бизнеса. Введение штрафов за нарушение комендантского часа подчеркивает, что доступ к улицам в ночное время остается ограниченным для всех участников дорожного движения, а исключения должны быть обоснованы и тщательно регламентированы.

Представители бизнеса и общественности выражают обеспокоенность, что разрешение на работу для Bolt и Uklon создаст прецедент. Некоторые эксперты считают, что выведение на дороги транспортных средств в ночное время может иметь определенные преимущества, в частности, для доставки медикаментов или эвакуации людей, однако правила должны быть одинаковыми для всех.

Другим аспектом работы Bolt и Uklon есть вопросы налогов. Украинские законы обязывают водителей и компании предоставлять отчеты и платить налоги, в том числе на доходы и военный сбор. Однако на украинском рынке такси, где большая часть компаний не имеет лицензий, Uklon, Bolt и Uber значительно сокращают расходы за счет отсутствия лицензионного оформления водителей, что вызывает критику со стороны традиционных служб такси. Исследования OBOZ.UA показали, что Uklon и Bolt не оформляют водителей официально и часто уходят от уплаты налогов, поскольку их деятельность оформлена как услуга IT-компаний.

В частности, в Министерстве финансов ранее сообщалось, что сервисам такси необходимо подать годовую декларацию о доходах водителей, однако практически эти обязательства выполняются редко. Этот вопрос приобретает особый вес в условиях разрешительной работы во время комендантского часа, когда обязательное лицензирование для перевозки пассажиров должно быть важным критерием для обеспечения равных условий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в соцсетях взорвалось активное обсуждение из-за ситуации со скидкой на поездку в Uklon, когда две машины имели одинаковую стоимость, хотя одна из заказанных поездок включала скидку. В компании объяснили, что это результат динамического ценообразования и заверили, что искусственного завышения цен не происходит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!