Замглавы НБУ должна Украине 1,5 млрд гривен: на выплату долга уйдут столетия

После решения суда первой заместительнице председателя Национального банка Украины Екатерине Рожковой понадобится около 250 лет, чтобы выплатить компенсацию убытков перед государством из-за банкротства Платинум Банка. Ранее ее признали одним из должников государству 1,477 млрд гривен.

Это следует из того, что, по данным украинских СМИ, в годовой декларации за 2023 год Рожкова указала 5,9 млн гривен зарплаты в НБУ. Среди других активов заместитель главы НБУ отметила:

$1,5 тыс. и 182 гривен в Платинум Банке;

$2 670 в ПриватБанке;

$8 тыс. и 15 тыс. евро наличных денег;

квартиру в Киеве площадью 99,5 кв м;

два земельных участка в Киевской области;

садовый дом;

автомобиль Honda CR-V 2008 года выпуска и гараж.

Претензии к Рожковой касаются выдачи кредитов, выданных Платинум Банком в 2013-2014 годах, когда она входила в наблюдательный совет финучреждения. После решения Кассационного хозяйственного суда о законности требований Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВО) к бывшим руководителям Платинум Банка Рожкова была единственной среди ответчиков, чьими средствами погашался долг. Сейчас с нее уже взыскали 1,1 млн гривен.

Таким образом, если госисполнители не найдут других источников покрытия долга и будут взимать с Екатерины Рожковой все заработанное, на возмещение ущерба ей понадобится около 250 лет.

Впрочем, неясно, повлияет ли как-либо судебное решение на пребывание Рожковой в правлении НБУ, поскольку в законе "О Национальном банке" нет упоминания об увольнении члена правления на основании решения суда в хозяйственных производствах. Впрочем, в статье, устанавливающей требования к членам совета и правления НБУ, упоминается увольнение на основании принудительного исполнения судебного решения об уплате налогов, сборов или других обязательных платежей, если общая сумма неуплаты равна или превышает 100 размеров минимальной зарплаты.

Напомним, что в январе 2017 года Платинум Банк был признан неплатежеспособным, а в следующем месяце финучреждение было отправлено на ликвидацию. Объем требований кредиторов при этом составил 7,04 млрд грн, из которых 5,1 млрд грн – недостаточность имущества для покрытия долга.

Поэтому, как уже писал OBOZ.UA, против Екатерины Рожковой начали исполнительное производство. ФГВО выиграл суд и теперь требует от Рожковой и 11 ее бывших коллег из Платинум Банка заплатить 1,48 млрд грн.

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