Замглавы НБУ Рожкову внесли в реестр должников, она признана должником: требуют вернуть 1,48 млрд грн 

Против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой начали исполнительное производство. Фонд гарантирования вкладов (ФГВО) выиграл суд и теперь требует от Рожковой и 11 ее бывших коллег из Платинум Банка заплатить 1,48 млрд грн.

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Информация о том, что Рожкова попала в реестр должников, также отображается в системе Youcontrol. Рожкова ранее работала и.о. главы правления Платинум Банка и, как сообщают в ФГВО, независимый форензик-аудит установил ряд фактов вывода активов из банка до признания его неплатежеспособным.

Вместе с Рожковой возмещать 1,48 млрд грн солидарно должны и Константин Смольский (бывший председатель правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (бывший председатель наблюдательного совета) т.д. Деньги должны направить на погашение задолженности перед кредиторами уже закрытого банка.

НБУ признал Платинум Банк неплатежеспособным в январе 2017 года, а в феврале того же года финучреждение отправили на ликвидацию. По данным ФГВФЛ, объем требований кредиторов Платинум Банка – 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы – 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов – 5,1 грн.

ФГВФЛ иск обосновал тем, что ответчики, которые были должностными лицами Платинум Банка, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, а также "осуществление ряда заведомо убыточных активных операций" вызвали нанесения вреда Платинум Банка в размере 1,48 млрд грн, которая состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, обновленная стратегия Национального банка предусматривает, что Украина перейдет от фиксированного курса доллара к плавающему. В самом НБУ не называют точных сроков нововведений и лишь перечисляют необходимые для этого условия. Однако финаналитики считают, что фиксированный курс могут отменить в начале 2024 года.

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