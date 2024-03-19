Первая заместитель главы НБУ окончательно проиграла суд: она вместе с коллегами должна заплатить за банкротство банка 1,48 млрд грн

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда признал законными требования Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВО) к бывшим руководителям "Платинум Банка" в размере 1,477 млрд грн. Среди ответчиков – первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Об этом говорится в решении суда. Кроме того, информацию в СМИ также подтвердила и сама Рожкова. Исполнительное производство о взыскании 1,48 млрд с первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и 11 ее бывших коллег из Платинум Банка должны быть возобновлены.

Ранее исполнительное производство 72392283 суд приостановил. Вместе с Рожковой возмещать 1,48 млрд грн солидарно Константин Смольский (бывший председатель правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (бывший председатель наблюдательного совета) и т.д. Деньги должны быть направлены на погашение задолженности перед кредиторами закрытого банка.

НБУ признал Платинум Банк неплатежеспособным в январе 2017 года, а в феврале того же года финучреждение было отправлено на ликвидацию. По данным ФГВФЛ, объем требований кредиторов Платинум Банка – 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы – 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов – 5,1 млрд грн.

ФГВФЛ иск обосновал тем, что ответчики, являвшиеся должностными лицами Платинум Банка, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, а также "осуществление ряда заведомо убыточных активных операций" вызвали нанесение ущерба Платинум Банку в размере 1,48 млрд грн, состоящий из сумм и списанных в убыток кредитных средств.

Свое решение Верховный суд принял, рассматривая решение Северного апелляционного хозяйственного суда, признавшего правомерными требования Фонда гарантирования вкладов физических лиц к бывшим топ-менеджерам обанкротившегося "Платинум Банка". Соответствующее решение апелляционный суд вынес в июне 2023 года.

Теперь после возобновления исполнительного производства банковские счета Рожковой могут заблокировать. Также в счет погашения задолженности могут наложить арест на ее имущество, ее могут внести в перечень должников и ограничить в ней регистрационные действия и т.д.

В своей декларации за 2022 год Рожкова показала существенные суммы на счетах. Так, в "Ощаде" она хранила почти 220 тыс. долларов, 571 тыс. грн. Кроме того, 226 тыс. грн заместитель главы НБУ держала на счете в "Привате", на ее пенсионном счете в НБУ хранилось более 1,1 млн грн. Еще более 40 тыс. долларов Рожкова хранила наличными. А ее месячная зарплата у НБУ достигала 504,8 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой начали исполнительное производство. Фонд гарантирования вкладов (ФГВО) выиграл суд и теперь требует от Рожковой и 11 ее бывших коллег из Платинум Банка заплатить 1,48 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!