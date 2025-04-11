Замаскировались под работников банка и выманили у людей миллионы: мошенников из одесского колл-центра будут судить

В Одессе разоблачили участников масштабного колл-центра – они звонили гражданам Чехии и под видом представителей Чешского народного банка выманивали у них деньги. Таким образом злоумышленники завладели средствами иностранцев на общую сумму 7 млн грн. В настоящее время прокуроры Офиса генерального прокурора (ОГП) направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников организации.

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Об этом сообщили в самом ОГП. Там отметили: фигурантов будут судить по фактам создания, руководства и участия в преступной организации, а также мошенничества (ст. 255, ст. 190 УК Украины).

В целом же подозреваемыми по делу проходят 20 лиц. При этом 17 из них являются иностранцами.

"По результатам проведенных правоохранителями обысков в Одессе и на территории Чешской Республики по месту нахождения коллцентра, проживание подозреваемых, в их автомобилях, а также по адресам других лиц обнаружено и изъято 44 ноутбука, 59 телефонов, почти полмиллиона гривен, 80 тыс. долларов США, 1 тыс. евро, 7 автомобилей. На изъятое имущество наложен арест", – говорится в сообщении.

Схема работы колл-центра

Как рассказали в прокуратуре, колл-центр действовал с 2022 года. Для этого в Одессе были арендованы офисные помещения.

"Участники действовали как фальшивый банковский оператор. Они звонили по телефону гражданам Чешской Республики и, вводя их в заблуждение, представлялись технической поддержкой Чешского народного банка", – раскрыли суть аферы правоохранители.

Они подчеркивают: после установления контакта с потерпевшими мошенники убеждали тех в необходимости защитить якобы скомпрометированную учетную запись. А кроме того, якобы для сохранения денег, перевести их на другой банковский счет – который был заранее подготовлен самыми аферистами.

"Таким образом, участники преступной организации завладели средствами иностранцев на общую сумму 7 млн ​​грн", – рассказали в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили масштабную мошенническую сеть колл-центров, которая обманула более 500 украинцев. Им был нанесен ущерб на более чем 100 млн грн.

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