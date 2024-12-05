Привлекли сотни ФЛПов и выманили у украинцев более 100 млн грн: в Украине разоблачена новая мошенническая схема

В Украине разоблачили масштабную мошенническую сеть колл-центров, которая обманула более 500 украинцев, нанеся ущерб более чем 100 миллионам гривен. В мошенничество было привлечено более 15 организаторов, более 500 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и 20 подконтрольных компаний.

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Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Колл-центры действовали в четырех офисах в Киеве и Чернигове, систематически обманывая граждан через фальшивые лотереи и программы лояльности.

Операторы колл-центров звонили по телефону людям, сообщая о выигрышах в лотерее или программах лояльности. Чтобы получить "подарок", потерпевшие должны были оплатить стоимость доставки, которая фактически равнялась стоимости товара (мелких бытовых вещей или сувениров).

Дальше мошенники предлагали принять участие в следующем этапе "конкурса", где обещали большие выигрыши от 100 000 до 750 000 гривен. Для каждого нового этапа потерпевшие вносили дополнительные денежные платежи, однако реального намерения выплатить обещанные призы у организаторов не было.

Правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях, изъяв:

более 500 единиц компьютерной техники;

мобильные телефоны и серверное оборудование;

документы и печати;

более 1 миллиона гривен наличными.

По данным следствия, от мошенничества пострадали более 500 человек, которые уже подали заявления в правоохранительные органы. В целом ущерб граждан оценивается более чем в 100 миллионов гривен. Детективы получили информацию о движении средств 250 субъектов хозяйствования и провели допрос 30 потерпевших.

Детективы БЭБ объявили о подозрении предусматривающими 12 лицам по статьям Уголовного кодекса Украины:

создание преступной организации для совершения тяжких преступлений;

мошенничество, совершенное повторно;

использование электронно-вычислительной техники для завладения чужим имуществом

Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, пятерых поместили под домашний арест. Досудебное расследование продолжается, а оперативное сопровождение осуществляют сотрудники СБУ. Процессуальное руководство обеспечивают прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киевской и Ивано-Франковской области обнаружили контрафактные одноразовые электронные сигареты, которые продавали через интернет. Продукция, а это более 27 тысяч электронных сигарет, была изъята.

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