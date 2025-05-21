Закупили рекордные запасы до закрытия кранов: Индия снова заливает рынок российской нефтью

В мае 2025 года Индия импортировала почти 1,8 миллиона баррелей российской нефти в день - самый высокий показатель за последние 10 месяцев. Такой рост обусловлен высоким спросом на легкие сорта нефти и конкурентными ценами, несмотря на новые санкции против России.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. Среднесуточный объем импорта составляет почти 1,8 миллиона баррелей, с возможным пиковым значением в 1,98 миллиона баррелей в день.

Основным двигателем роста стало восстановление спроса на легкие малосернистые сорта нефти, которые удобно перерабатывать при высокой марже. Нефтеперерабатывающие заводы, в частности Reliance Industries и MRPL, увеличили закупки на фоне остановки части мощностей и потребности в сырье для установок флюид-каталитического крекинга. Некоторые поставки осуществляются в рамках долгосрочных контрактов с "Роснефтью", что позволило избежать перебоев, несмотря на рост санкционного давления.

В частности, грузы из российского дальневосточного порта Козьмино (сорта ESPO и Sokol) активно поставляются в Индию, отчасти благодаря тому, что китайские государственные компании ограничивают закупки из-за опасений санкций, а независимые нефтепереработчики в Китае исчерпали квоты на импорт. Это создало благоприятные условия для Индии, ведь трейдерам пришлось переориентировать поставки, что и привело к росту доли Индии в российском нефтяном экспорте.

Из-за активного роста индийского спроса, спотовые премии на грузы ESPO на рынке также выросли. Если раньше они составляли около 50 центов к ценам в Дубае, то сейчас от 50 центов до 1 доллара за баррель, а для грузов с июльской загрузкой до 2 долларов за баррель для доставки в китайские порты. Это свидетельствует о растущей конкуренции между Индией и Китаем за ограниченный объем легких российских сортов.

Поставки нефти в Индию активизировались до введения новых санкций ЕС и Великобритании, направленных на российский "теневой флот" - систему танкеров и финансовых схем, которые обходят западные ограничения. В то же время Индийские нефтепереработчики, по сообщениям трейдеров, успешно возобновили поставки за счет привлечения незапятнанных судов и посредников, работающих вне западного санкционного поля.

Аналитики Rystad Energy отмечают, что спрос на легкие сорта сохранится по крайней мере до июля, учитывая то, что только на прошлой неделе индийские компании заказали более 10 партий ESPO с июньской загрузкой. Это близко к рекордному уровню, который наблюдался в 2023 году. В мае же рост импорта произошел более чем на 60% по сравнению с апрелем.

Также стоит упомянуть, что после достижения в феврале 14-месячного минимума импорта российской нефти из-за санкций США, Индия постепенно возобновила закупки, первой вернув на рынок в апреле сорт Sokol, который до того не импортировался с октября.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Евросоюз хочет снизить потолок цен на российскую нефть - с текущих 60 до 50 долларов за баррель. С таким предложением ЕС намерен обратиться к странам-членам G7.

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