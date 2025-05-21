Захватчики активизировали отжим квартир украинцев в оккупации: какая недвижимость под прицелом и можно ли ее продать

На временно оккупированной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины российские захватчики активно "национализируют" квартиры и дома украинцев. Большинство людей, бежавших из зоны боевых действий, сегодня арендуют жилье за немалые деньги и все же надеются продать собственную недвижимость в оккупации, однако с этим возникла проблема.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Масштабный грабеж

Спустя время после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину "новая власть" внедрила главную схему по отъему жилья местных жителей.

Так называемые комиссии проводили рейды, первым делом составляли перечень квартир, где никто не живет, и впоследствии добавляли их в список "бесхозного". Получение такого статуса открывает возможность национализации, если простым языком – отжима.

Понятно, что по украинскому законодательству квартира остается за прежним собственником, но по факту ею распоряжаются оккупанты.

Местная "власть" заявляла, что в это жилье будут расселять "ценных специалистов": приехавших из России врачей, учителей. На самом же деле главными "клиентами" оказались непосредственно оккупанты в погонах. Но для настоящих владельцев жилья это сути, конечно же, не меняет.

Национализированную недвижимость оккупационная власть собирается выставлять на торги и рекламирует "достоинства" жизни, например у моря, россиянам с севера.

По словам собеседников OBOZ.UA на оккупированной территории, в последнее время активизировалось переоформление документов на квартиры (по российскому законодательству). В частности, на подконтрольной агрессору части Донецкой (Приазовье) и Запорожской областей.

"Без всяких торгов квартиры превращаются в собственность россиян. А те рады вложить "смешные" деньги – правда, воспринимают это как инвестицию, жить тут они не собираются", – рассказал наш собеседник в Бердянске.

Большого масштаба грабеж имущества украинцев достиг и в Мелитополе. Там до сих пор проходят рейды, но теперь под угрозой и та недвижимость, где живут арендаторы.

"Дело в том, что выехавшие еще в 2022 году люди спустя время сдали свои квартиры либо же разрешили в них жить знакомым или родственникам. Мол, и людям хорошо, и жилье будет под присмотром. Но аппетит у захватчиков растет, они решили, что "бесхозных" квартир как-то мало, и теперь вычисляют те, где живут не собственники", – поделился житель оккупированного города.

А гауляйтер подконтрольной российским захватчикам части Донецкой области Денис Пушилин и вовсе предложил "законно" изымать недвижимость у собственников, выехавших в Украину и другие "недружественные страны".

Также он предложил наделить комиссии полномочиями запрещать таким гражданам сдавать недвижимость в аренду. По его словам, эти люди "умудряются выводить деньги, которые потом могут идти на финансирование украинской армии".

"Сейчас это мертвый актив"

Продажу своего уцелевшего на оккупированной территории жилья многие переселенцы считают единственным шансом приобрести недвижимость в других городах Украины. То есть обрести новый дом.

"Возвращаться в Донецк после деоккупации я точно не буду. Несмотря на то, что я родилась в этом городе и провела большую часть жизни, с ним связано много счастливых воспоминаний… Но я не могу представить, как буду ходить по одним улицам с теми, кто нас, уехавших, ненавидит", – поделилась с OBOZ.UA дончанка Ольга.

У нее осталась квартира в Киевском районе, которую она так и не успела продать.

"Честно признаюсь, я это готова была сделать. Да, по российским законам, но на это жилье я копила много лет, а арендовать до самой смерти в Киеве, по 15 тысяч в месяц, – так себе перспектива. Очень хочется иметь свой угол", – говорит она.

Некоторое время назад жители оккупированной территории действительно приезжали домой, чтобы продать свою недвижимость. Правда, только те, кто прошел фильтрацию в московском аэропорту "Шереметьево" (проверку ФСБшников). Однако сейчас это практически невозможно. Количество запретов на въезд в РФ растет в геометрической прогрессии, а продать жилье без российского паспорта уже не получится. На такое идут единицы.

"Наши квартиры и дома в оккупации – пока что мертвый актив. Хотя цены на жилье там резко выросли, кое-где они даже выше киевских. Тем временем Россия делает все, чтобы вынудить украинцев возвращаться на оккупированную территорию. В том числе и под угрозой лишиться жилья. Но среди большого количества моих знакомых и клиентов вернулись только три семьи. Да и то по причине, как они сказали, безвыходной ситуации", – говорит донецкий риелтор Ирина, сама выехавшая из оккупированного города еще осенью 2014 года.

До сих пор мало кто знает, но если за получение паспорта РФ жителям оккупированной части Украины ничего не грозит, то за продажу жилья по российскому законодательству светит вплоть до уголовной ответственности. Если собственник продает квартиру, он должен заплатить налог, а это уже подпадает под финансирование страны-агрессора.