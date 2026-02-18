Закупили некачественные баллистические очки для военных: в Украине разоблачили коррупционную схему на 155 млн грн

Директор частной компании подозревается в поставке некачественных баллистических очков для военных, что нанесло государству ущерб на 154,8 млн грн и создало прямую угрозу жизни защитников. Схема прикрывалась сертификатами иностранного производителя, а сам фигурант дела сейчас находится за границей и готовится к розыску.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Чтобы формально соответствовать условиям государственной закупки, компания предоставила сертификат соответствия от немецкого производителя.

На основании этих документов в апреле 2023 года был заключен контракт на поставку 100 тысяч единиц баллистических очков-масок для Министерства обороны Украины. Вся сопроводительная документация, включая данные об испытаниях, выглядела корректно, а продукция была принята заказчиком.

Однако впоследствии оперативная информация с таможни показала серьезные расхождения, ведь от официального иностранного производителя в Украину было ввезено только около 2 тысяч очков. Происхождение остальной партии пока не установлено. Несмотря на это, всю продукцию поставили под видом оригинальных немецких изделий.

Комплексные судебные экспертизы отобранных образцов подтвердили худшие подозрения. Очки-маски не соответствовали требованиям защиты от баллистических и механических осколков. Во время испытаний они простреливались, тогда как настоящая продукция заявленного производителя должна была выдерживать такое воздействие. Это особенно критично, ведь баллистические очки военные используют непосредственно во время боевых действий для защиты глаз от осколков после взрывов, пыли, грязи, металла и стекла. Ненадлежащее качество такого снаряжения является прямой угрозой жизни и здоровью защитников.

Директору предприятия сообщено о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах в условиях военного положения. Сумма установленных убытков – 154,8 млн грн. В то же время подозреваемый находится за пределами Украины, и правоохранительные органы принимают меры для объявления его в розыск.

Следствие также установило, что фигурант выехал за границу сразу после того, как в январе этого года было объявлено подозрение руководителю другого коммерческого предприятия, связанного с аналогичными схемами. Обе компании, по данным правоохранителей, подконтрольны одному лицу. В предыдущем эпизоде речь шла о поставках более 40 тысяч единиц баллистических очков и очков-масок на почти 60 млн грн, а подозреваемый уже объявлен в международный розыск.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Сумской области разоблачили схему фиктивных закупок древесины для нужд обороны, через которую из бюджета вывели почти 4 млн грн. Поставки существовали только на бумаге, а деньги были распределены между должностными лицами и предпринимателями.

