Украли более 4 млн грн, которые предназначались военным: в Украине разоблачили коррупционную схему с древесиной

В Сумской области разоблачили схему фиктивных закупок древесины для нужд обороны, через которую из бюджета вывели почти 4 млн грн. Поставки существовали только на бумаге, а деньги были распределены между должностными лицами и предпринимателями.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Речь идет о почти 4 миллионах гривен, которые были выведены через фиктивные поставки в рамках так называемых "нечестных закупок".

Как сообщили правоохранители, сейчас о подозрении объявлено четырем лицам. Среди них – бывшая начальница топливной группы квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО), директор агролесхоза, а также двое частных предпринимателей. Всем инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, в январе-феврале 2025 года участники схемы организовали закупки топливной древесины таким образом, чтобы в торгах победили заранее определенные компании. Формально были проведены тендеры, после чего заключены договоры на поставку более 5 тысяч кубических метров древесины, которая якобы должна была использоваться для нужд оборонной сферы.

Впрочем, как установили следователи, фактических поставок древесины не было. Несмотря на это, участники сделки оформили полный пакет документов – товарно-транспортные накладные, расходные накладные и другие бумаги, которые создавали видимость выполнения контрактов. На основании этих документов средства из государственного бюджета были перечислены поставщикам.

Полученные почти 4 миллиона гривен, по версии следствия, были распределены между всеми участниками схемы. Таким образом, бюджетные средства, предназначенные для обеспечения оборонных нужд, фактически были присвоены через фиктивные операции.

Правоохранители отмечают, что подобные преступления представляют особую общественную опасность, ведь происходят в условиях военного положения и непосредственно вредят обороноспособности государства. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные другие причастные лица.

